Saptahik Rashifal: इस सप्ताह इन 4 राशियों को मिलेगी सफलता की कुंजी, धन, संपत्ति और नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना

Weekly Horoscope in Hindi (October, 27 to November 02, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आर्थिक रूप से आप अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपकी लंबे समय से अटकी इच्छाएं पूरी होंगी। सहकर्मी और दोस्त समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपकी मदद लेंगे। आप अच्छा नाम और शोहरत कमाएंगे। बॉस ज़्यादा डिमांडिंग हो जाएगा और ज़्यादा अतिरिक्त काम दे सकता है। भारी मात्रा में पैसे आने से आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। जीवनसाथी की सैलरी/करियर में सुधार होगा। आप परिवार के किसी बुज़ुर्ग सदस्य की सेहत को लेकर चिंतित रहेंगे।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप जाने-माने और महत्वपूर्ण लोगों के साथ ज़्यादा समय बिताएंगे। बड़े मामलों पर फैसला लेते समय आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। इस हफ़्ते दोस्त बहुत मददगार साबित होंगे। इस दौरान आपका बिज़नेस/प्रोफेशन नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। किसी अच्छे और खुशी के कारण खरीदारी होगी। आपकी बचत/बैंक बैलेंस बढ़ेगा। परिवार में गरमागरम बहस से बचने की कोशिश करें। आप अपने प्रियजन के साथ रोमांस में शामिल हो सकते हैं।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह नए अवसरों का पूरा फ़ायदा उठाएं और उन्हें समय पर पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आप कुछ कीमती सलाह के लिए किसी पुराने दोस्त से संपर्क करने की कोशिश कर सकते हैं। इस हफ़्ते आपको अपने बिज़नेस से जुड़े कुछ नए मौके मिल सकते हैं। आपको विदेश से इनकम होगी। आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। अपने पार्टनर के साथ बिताया गया समय आपको एक हेल्दी रिश्ता बनाने का मौका दे सकता है। आप अपनी सेहत को लेकर बहुत सावधान रहते हैं।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप में से कुछ लोग बेहतर जगह पर जाने की तैयारी करेंगे। कुछ नए कॉन्टैक्ट बनेंगे जो आने वाले समय में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आप अभी के लिए शिफ्टिंग के दौरान अपना प्लान टाल सकते हैं। हाल के डेवलपमेंट से मुक़दमे से पैसे मिलने का चांस बढ़ जाता है। इस हफ़्ते आपको कुछ अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। आप इस हफ़्ते किसी धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी और आपके प्रोफेशन से जुड़े कुछ नए मौके मिल सकते हैं। अपने काम को सबसे ज़्यादा अहमियत दें और अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारी पूरी करें। मनचाहा नतीजा पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। ज़रूरी मामलों पर दो बार सोचें और अपने सीनियर्स से सलाह लें। कुछ लोगों को इस हफ़्ते कोई अच्छी खबर मिल सकती है। इस हफ़्ते रोमांस आपके दिल पर राज करेगा क्योंकि आप अपने प्रिय के साथ बहुत खुशी महसूस करेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह नए काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे और पैसे से जुड़ी चिंताएँ खत्म हो सकती हैं। आप अपनी काबिलियत से कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद करेंगे और उनका आशीर्वाद भी पाएंगे। इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं। आपकी कड़ी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बिज़नेसमैन को नए गठबंधन और पार्टनरशिप बनाने पर ध्यान देना चाहिए। इस हफ़्ते आपका प्यार/रिश्ता वैसा ही रहेगा। आप अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर सकते हैं और कुछ हेल्थ क्लब भी जॉइन कर सकते हैं।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अपनी राय देने से पहले दूसरों की बात सुनें। कॉलेज के छात्र छोटी-मोटी पार्ट टाइम जॉब या शॉर्ट-टर्म कोर्स करेंगे। आपकी दिलचस्पी धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों में बढ़ेगी। आपका पॉजिटिव नज़रिया आपके आस-पास के लोगों को प्रभावित करेगा। इस हफ़्ते आपको अपने सीनियर्स के अजीब व्यवहार को सहना पड़ सकता है। रोमांटिक मामले और दिल के मामले रोमांचक रहेंगे। अच्छी सेहत बनाए रखने के लिए सही एक्सरसाइज़ और डाइट ज़रूरी होगी।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह मेहनत से बेहतरीन नतीजे मिलेंगे। पिछले इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा होगा और नया इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी जाती है। ज्ञान की आपकी प्यास पढ़ने और सीखने की इच्छा जगाएगी। नई नौकरी के लिए अप्लाई करने का यह अच्छा समय है। रिश्तेदार आपकी पर्सनल ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाएंगे, और इस दौरान आपका जीवनसाथी खुशी का एक बड़ा ज़रिया होगा। गलत खान-पान की आदतों के कारण छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं कुछ चिंता का कारण बन सकती हैं।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अगर आप नौकरी करते हैं तो आप कड़ी मेहनत करेंगे और आपको उसका पूरा फल मिलेगा। आपको ज़्यादा सैलरी वाली अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी। आपको ज़्यादा सैलरी वाली अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी। इनकम का कोई नया सोर्स बन सकता है। आपके खर्चे आपके कंट्रोल में रहेंगे। आपके दुश्मनों को मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा। आपके परिवार की स्थिति पहले से बेहतर होगी। बच्चे परिवार में खुशियाँ लाएंगे। आपका पार्टनर अच्छे मूड में रहेगा और आप पूरे हफ़्ते अपना पसंदीदा खाना एन्जॉय करेंगे।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अगर आप इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो नौकरी में बदलाव की संभावना है। आप ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए तैयार हो सकते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता आपको अपने क्षेत्र में मशहूर बनाएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा और प्रॉपर्टी डील से एक्स्ट्रा पैसा आ सकता है। आपकी बातें सच हो सकती हैं और इसलिए आपको सावधान रहना होगा। स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए एक नया रोमांटिक रिश्ता बन सकता है।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह फाइनेंशियल लेन-देन करते समय सावधान रहें। इस हफ़्ते अपनी स्किल्स और ज्ञान को बेहतर बनाना आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। एक ऐसे दुर्लभ मौके के लिए प्लानिंग शुरू करें जो जल्द ही आपके हाथ में होगा। आपको मनोरंजन के लिए कुछ समय बिताना चाहिए। किसी बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति का अचानक प्रभाव आपके करियर को एक नई दिशा देगा। आपका पॉजिटिव रवैया आपके लव रिलेशनशिप में पॉजिटिव नतीजा देगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके सभी चल रहे प्रोजेक्ट रुक जाएँगे लेकिन हफ़्ते के आखिर में स्थिति अनुकूल हो सकती है। ग्रह उन लोगों की मदद करेंगे जो दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं। आखिरकार आपको एक बड़ी सफलता मिल सकती है और वीकेंड फायदेमंद रहेगा। इनकम बढ़ेगी और संतोषजनक लेवल तक पहुँचेगी। आपकी सामाजिक स्थिति और सम्मान को कोई खतरा नहीं है। विरोधी पूरी कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं होंगे। आपके पार्टनर की तरक्की आपके लिए खुशी का ज़रिया होगी।



