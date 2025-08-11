Saptahik Rashifal: इस सप्ताह खुलेंगे इन 4 राशियों के भाग्य, धन-दौलत में होगा इजाफा

Weekly Horoscope in Hindi (August 11 to 17, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

कार्यस्थल पर आप अपने वरिष्ठों की नज़रों में रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होगा। कोई विदेशी लेन-देन या विदेश यात्रा बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। अपनी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा पाने के लिए खुद को प्रेरित करें। अपनी खूबियों और योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन करना न भूलें। रोमांस का माहौल है, इसलिए इसका पूरा लाभ उठाएँ और अपने प्रेमी/प्रेमिका के साथ किसी भी तरह की बहस से बचें।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पेशेवर तौर पर, आप निरंतर प्रगति करेंगे और एक के बाद एक नए अवसर प्राप्त करते रहेंगे। आर्थिक मामलों में आपको सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपके दोस्त बहुत खुशमिजाज़ और मददगार रहेंगे, और ज़रूरत पड़ने पर वे सबसे ज़्यादा काम आएंगे। आपका प्रेम/संबंध बेहतर होगा। कड़ी मेहनत या मानसिक उलझनों के कारण आपको तनाव हो सकता है। इस सप्ताह आप खुद पर समय बिताना चाहेंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आर्थिक तंगी आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी। प्रभावी संवाद करने की आपकी क्षमता आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने और अपनी अमिट छाप छोड़ने में आपकी मदद करेगी। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें, लेकिन ज़रूरी सावधानियां भी बरतें। अपने करियर के बारे में फ़ैसला लेते समय आपको सावधानीपूर्वक योजना बनाने की ज़रूरत है। यात्राएँ काफ़ी रोमांचक लेकिन महंगी होंगी। परिवार के प्रति अपने प्यार और परवाह का इज़हार करने के लिए मौखिक और गैर-मौखिक संदेशों का सहारा लें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पारिवारिक मोर्चे पर प्रयास दूसरों के साथ बातचीत में अधिक सहजता और स्वतंत्रता लाने में सक्षम होंगे। यह दिन समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा लेकर आएगा। आपको विपरीत परिस्थितियों का साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सामना करने के लिए अपनी छिपी प्रतिभा का उपयोग करना होगा। धन कमाने के प्रयास लाभदायक होंगे, बशर्ते आप नए विचारों और योजनाओं पर काम करें।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपकी ओर से ईमानदारी से किए गए प्रयास आपकी आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार लाएँगे। आपका करिश्मा और ग्लैमर आपको लोकप्रियता दिलाएगा। किसी दोस्त या करीबी रिश्तेदार से मिली खुशखबरी आपका उत्साह बढ़ाएगी और आपके लिए खुशनुमा पल लेकर आएगी। भीड़ में अलग दिखने की आपकी क्षमता आपको लोकप्रियता और पहचान दिलाएगी। आपकी रचनात्मक क्षमता सामने आएगी।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

सप्ताह के दूसरे भाग में, सरकारी संस्थाओं से आपको मिलने वाला कोई पैसा आपके बैंक बैलेंस में जुड़ सकता है। नौकरीपेशा लोगों को अधीनस्थों से सहयोग नहीं मिल पाएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें। यात्राएँ लाभदायक और लाभदायक रहेंगी। अपने प्रेमी/जीवनसाथी के साथ ग़लतफ़हमी की गुंजाइश न दें।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके नए विचार और तकनीकी ज्ञान दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। वित्तीय प्रतिबद्धता करने से पहले निवेश पर विचार अवश्य करें। इस अवधि में घर बदलना और नवीनीकरण शुभ रहेगा। हो सकता है कि आप स्थायी प्रेम संबंध बनाने के लिए पहल करने का समय न निकाल पाएँ। आउटडोर खेलकूद और मनोरंजन कार्यक्रम आपको तनावमुक्त रहने में मदद करेंगे।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह किराए और अन्य स्थायी आय स्रोतों से लाभ के कारण अच्छी आर्थिक प्रगति के संकेत हैं। कुछ रुके हुए काम पूरे होंगे। आपमें से कुछ लोगों को अचानक धन लाभ या कोई नई उपलब्धि मिल सकती है। जब आपकी ज़रूरतें बिना खर्च या निवेश के पूरी हो सकती हैं, तो दोस्त मददगार साबित होते हैं। आपके जीवनसाथी या प्रियतम का गहरा प्यार आपको अच्छे मूड में रखेगा।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पिछले निवेशों की दोबारा जाँच-पड़ताल ज़रूरी है। दूसरों को आकर्षित करने की आपकी क्षमता आपको सुर्खियों में लाएगी। अगर आप किसी नए उद्यम में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो छोटी-छोटी बातों पर विचार करना ज़रूरी है। समय पर लिया गया समाधान घर में खुशियाँ लाएगा। यह किसी नए व्यक्ति से मिलने या मौजूदा रिश्ते में नई जान डालने का मौका हो सकता है।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, खासकर दिन के अंत में। आप अपने आस-पास की चीज़ों पर पूरी तरह नियंत्रण रखेंगे। निवेश से लाभ समृद्धि में वृद्धि करेगा और विलासिता पर ख़र्च बढ़ेगा। आप अपने ग्राहकों के साथ अपनी स्थिति में सुधार करेंगे, लेकिन जैसे-जैसे समय की मांग बढ़ेगी, काम का दबाव भी बढ़ेगा। जीवनसाथी और बच्चे अपार खुशियाँ प्रदान करेंगे।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह करियर के मोर्चे पर, आप यथास्थिति बनाए रखेंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके आस-पास के लोगों को प्रभावित करेगा। कुछ भोले-भाले लोग लंबित समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में होंगे। इस सप्ताह दोस्त आपको करियर से जुड़े अंदरूनी सूत्र बताकर आपका बहुत बड़ा उपकार कर सकते हैं।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह व्यवसायी और निवेशक पिछले निवेशों से लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। एक नया दृष्टिकोण आपको नया आत्मविश्वास देगा जिस पर आप भविष्य की आशाओं और सपनों का निर्माण करेंगे। आपकी ऊर्जा उच्च रहेगी और प्रतिस्पर्धी खेल आपको आकर्षित करेंगे। इस सप्ताह अच्छे परिणामों के लिए कड़ी मेहनत और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना ज़रूरी होगा। महत्वपूर्ण लोगों को अपने घर बुलाने के लिए यह सप्ताह अच्छा है।

