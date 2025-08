Saptahik Rashifal: इस सप्ताह इन 5 राशियों को मिलेगा खास तोहफा, उम्मीद से ज्यादा होगा धन लाभ

Weekly Horoscope in Hindi (August 04 to 10, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आर्थिक रूप से आपकी स्थिति मज़बूत और आपकी अपेक्षा से बेहतर रहेगी। कुछ चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में आप अपने कौशल को बिल्कुल अलग तरीके से प्रदर्शित करेंगे। व्यवसायी और निवेशक पिछले निवेशों से लाभ प्राप्त करेंगे। दोस्तों के साथ मेलजोल फलदायी रहेगा और दिलचस्प अवसर प्रदान कर सकता है। आपकी यात्रा की योजनाएँ सुचारू रूप से आगे बढ़ेंगी और आप समय पर कार्य पूरा कर पाएँगे। प्रेम संबंधों में पड़े लोगों के लिए आने वाला समय सुखद रहेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते दोस्तों के साथ घूमना-फिरना रोमांचक रहेगा और आप नए और अनोखे कौशल सीखेंगे। इस सप्ताह आपको नए अनुभव प्राप्त होंगे जो आपको अपनी खूबियों और दीर्घकालिक व्यवसाय के लिए अपनी क्षमता दिखाने का मौका देंगे। रचनात्मक लोगों को पहल करनी होगी, सहज और संवेदनशील होना होगा। अपने करियर के बारे में निर्णय लेते समय आपको सावधानीपूर्वक योजना बनाने की आवश्यकता है। जीवनसाथी और बच्चे अपार खुशी का स्रोत होंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके निरंतर प्रयास अच्छे परिणाम देंगे। यह अवधि आपको अधिक सक्रिय बनाने और आपकी रचनात्मक क्षमताओं व प्रतिभाओं को निखारने में सहायक होगी। अपने ख़र्चों पर नियंत्रण रखने के लिए निरंतर प्रयास करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। नए व्यवसायों में किए गए निवेश से अच्छा मुनाफ़ा मिलने की संभावना है। सितारे स्त्री-पुरुष संबंधों के लिए भी अनुकूल हैं। विवादित क्षेत्रों से दूर रहें।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह पारिवारिक मोर्चे पर प्रयास दूसरों के साथ बातचीत में अधिक सहजता और स्वतंत्रता लाने में सक्षम होंगे। यह दिन समृद्धि और आर्थिक सुरक्षा लाने का वादा करता है। आपको विपरीत परिस्थितियों का साहस और दृढ़ विश्वास के साथ सामना करने के लिए अपनी छिपी प्रतिभा का उपयोग करना होगा। यह सप्ताह आपकी रुचि के नए पाठ्यक्रमों को तलाशने के लिए एक बेहतरीन सप्ताह है। प्रेम के सफ़र का आनंद लेने से रिश्ते में एक नई ऊर्जा का संचार होगा।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह धन कमाने के प्रयास लाभदायक रहेंगे, बशर्ते आप नए विचारों और योजनाओं पर काम करें। आज आपके पास कुछ दिलचस्प बातचीत में शामिल होने का अच्छा मौका है। भीड़ में अलग दिखने की आपकी क्षमता आपको लोकप्रियता और पहचान दिलाएगी। यह आपके लिए ऐसे काम करने का एक बेहतरीन समय है जो आपको सुकून और मनोरंजन देंगे। आप सभी झगड़ों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाकर रोमांटिक दोस्ती को बढ़ावा देते हैं।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह कुछ लोगों के लिए पेशेवर प्रगति लाभ और समृद्धि लेकर आएगी। आपके नए विचार और तकनीकी ज्ञान दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालेंगे। इस अवधि में घर बदलना और नवीनीकरण करना लाभदायक रहेगा। आउटडोर खेलकूद और मनोरंजन कार्यक्रम आपको सुकून देने में मदद करेंगे। कोई अन्य प्रेम प्रसंग भी प्रेम प्रसंग में बदल सकता है और आप विवाह बंधन में बंध सकते हैं।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अपने कार्यक्षेत्र में पुरजोर मेहनत करें, आगे निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। प्रतिस्पर्धात्मक और अन्य चुनौतीपूर्ण गतिविधियों में आपको बढ़त मिलेगी। समय पर लिया गया समाधान घर में खुशियाँ लाएगा। आकर्षक निवेश योजनाएँ आकर्षित करेंगी। घर खरीदने की आपकी योजना सही दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। जीवनसाथी के साथ सभी गलतफहमियाँ दूर होने से सफलता मिलेगी।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आमदनी में बढ़ोतरी के कारण ख़र्चे बढ़ने पर भी आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। आपकी रचनात्मक प्रवृत्ति बढ़ेगी और आपमें से कुछ लोगों को इन गतिविधियों में काफ़ी प्रशंसा मिलेगी। संयुक्त उद्यम लगातार प्रगति करेंगे। दोस्त आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे। रोमांटिक मोर्चे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया पाने का लंबा इंतज़ार पूरा होने की संभावना है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज़रूरी है।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपका आशावादी रवैया आपके आस-पास के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करेगा। छात्र परीक्षा या प्रतियोगिताओं में बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। अगले कुछ दिनों में आपके काम पर दबाव रहेगा, जिससे आपको मनोरंजन और अन्य गतिविधियों के लिए कम समय मिलेगा। कार्यस्थल पर, आप अपने वरिष्ठों की नज़रों में रहेंगे और आपको आर्थिक लाभ भी होगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल

यह सप्ताह आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। आपके अग्रणी प्रयासों से आपको अपने काम में सफलता और स्वतंत्रता मिलने की संभावना है। पैसा निवेश करने से पहले किसी वित्तीय विशेषज्ञ से सलाह लेना न भूलें। संतान सुख का आनंद लेने के लिए भी यह समय अनुकूल है। अपनी साहसिक यात्रा पर निकलने से पहले योजना बनाएँ और सारी तैयारी कर लें। जो लोग विलय या साझेदारी की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको अपने नुकसान की भरपाई का अवसर मिलेगा। आप उच्च आत्मविश्वास और उत्साह के साथ एक प्रभावशाली स्थिति में रहेंगे। महत्वपूर्ण संदेशों पर तुरंत ध्यान दें। आपको आर्थिक लाभ होगा। छात्रों को अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। प्रेम में पड़े लोग अपने प्रिय की आकर्षक संगति में रोमांचक शाम का आनंद ले सकते हैं। सेहत लाभ मिलेगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको किसी कारण से लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है जो आपके लिए फायदेमंद होगी। जिन लोगों का कोई रोमांटिक पार्टनर नहीं है, वे इस सप्ताह अपनी पसंद के व्यक्ति से मिल सकते हैं। आने वाले काम के दबाव से निपटने के लिए अपनी सहनशक्ति और ऊर्जा बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा सप्ताह होगा।



