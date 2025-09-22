Saptahik Rashifal: नवरात्रि के इस सप्ताह इन 5 राशियों पर बरसेगी मातारानी की कृपा, धन से लेकर नौकरी तक सारे काम होंगे सिद्ध

Weekly Horoscope in Hindi (22 to 28 September, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपकी एकाग्रता अच्छी रहेगी और दूसरे आपको वह सम्मान देंगे जिसके आप हकदार हैं। साझेदारी या गठजोड़ में काम करने वालों के अपने सहयोगियों के साथ गंभीर मतभेद हो सकते हैं। आपका उत्साह और दृढ़ संकल्प ही मुख्य भूमिका निभाएगा। संपत्ति के मामले आखिरकार आकार लेंगे। इस अवधि में आपका दिमाग आपके आस-पास के सभी लोगों की तुलना में तेज़ चलेगा। विदेश यात्रा से धन लाभ होगा। नए दोस्त बनाने की कोशिश में रोमांस का माहौल रहेगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए ज़रूरी जानकारी हासिल करने हेतु छोटी यात्रा कर सकते हैं। आपको व्यक्तिगत संतुष्टि, सफलता और पुरस्कार मिलने की पूरी उम्मीद है। कुछ लोग आपकी योजनाओं से सहमत नहीं होंगे। आर्थिक दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपनी कमाई का कुछ हिस्सा पुराने दोस्तों से मिलने की छोटी यात्रा पर खर्च करेंगे, जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कड़ी मेहनत के बाद कार्यक्षेत्र में स्थिरता प्राप्त होगी।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते आपका मन अधिक ज्ञान के लिए तरसेगा। आपका आशावादी रवैया आपके आस-पास के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त करेगा और आपके निरंतर प्रयास अच्छे परिणाम देंगे। इस सप्ताह आप सबसे आशाजनक परियोजनाओं पर काम करेंगे। आप खर्चों में कटौती करने और उन्हें कम करने में सफल रहेंगे। शाम के समय पार्टियों और सैर-सपाटे की भरमार के कारण आपमें से अधिकांश लोग व्यस्त रहेंगे। जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय आपको एक स्वस्थ रिश्ता बनाने में मदद कर सकता है।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको अपने भविष्य की योजना बनानी चाहिए, इसलिए आपको अपने लक्ष्य और आकांक्षाओं के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। आप धैर्यपूर्वक अपने वित्तीय लक्ष्यों पर काम करेंगे। कई वित्तीय अवसर आपके दरवाज़े पर दस्तक देंगे। ओवरटाइम या सट्टेबाजी से आपको कुछ अतिरिक्त धन मिलने की संभावना है। आपमें से जो लोग विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। जीवनसाथी के साथ मामूली मतभेद घर में तनाव का कारण बन सकते हैं।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अगर आप लचीले ढंग से व्यवहार करें और कुछ मुद्दों पर समझौता करें, तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपमें से ज़्यादातर लोगों के लिए कोई अध्ययन या प्रशिक्षण कार्यक्रम पाठ्यक्रम में शामिल है। किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से अप्रत्याशित सहयोग मिलने से आपका उत्साह बढ़ेगा। इस अवधि में आपके नए दोस्त आपके काम में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे। यात्रा से व्यावसायिक संपर्क बेहतर होंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देगा।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते लोग आपका साथ देंगे, लेकिन आपको सभी बड़े फैसले खुद ही लेने होंगे। आर्थिक रूप से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और आपकी उम्मीद से बेहतर रहेगी। पिछले निवेशों से हुए मुनाफ़े में बढ़ोतरी होगी। इस सप्ताह अपनी नई योजनाओं और विचारों को अमल में लाने से बचें। कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लें। आपमें से कुछ लोगों के लिए प्रेम-प्रसंग की शुरुआत हो सकती है।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपका दिमाग़ तेज़ी से फ़ैसले लेने में सक्षम होगा। कोई युवा आपको आर्थिक मदद और सहारा देगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना एक समझदारी भरा विचार होगा। आत्मविश्वास न खोएँ और अपनी योजनाओं पर काम करते रहें। करियर के लिहाज़ से, एक बहुत ही अनुकूल समय शुरू हो गया है। आप अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत उपयोगी सामग्री का अध्ययन करेंगे। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से ऊर्जा में वृद्धि होगी। सामाजिक समारोहों में आपके द्वारा बनाए गए रिश्ते ताज़ा हो सकते हैं और भविष्य में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह नौकरी या बदलाव की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत आशाजनक लग रहा है। आप अपनी वित्तीय रणनीति में बड़े बदलाव करेंगे। आपके साथ काम करने वाला कोई व्यक्ति आपमें नया आत्मविश्वास जगाने की कोशिश करेगा। धैर्य रखें और किसी सहकर्मी से मदद मांगें। आपके पास नए विचार होंगे। आप भविष्य की किसी यात्रा की योजना भी बना रहे होंगे। आपसी सम्मान और ज़िम्मेदारी की भावना, किसी रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने के लिए आवश्यक विश्वास अर्जित करने के लिए आवश्यक है।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा। सप्ताह के अंत में वित्तीय स्थिति में सुधार होगा क्योंकि आपको पिछले निवेशों से लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों को उनकी हालिया उपलब्धियों के लिए उनके सहकर्मियों द्वारा सराहना और समर्थन मिलेगा। अपने ज्ञान का विस्तार करना और नए पाठ्यक्रमों में दाखिला लेना लाभदायक रहेगा। आप किसी अच्छी जगह की छोटी यात्रा की योजना बनाएँगे। अपनों की तरक्की से आपको कुछ राहत मिलेगी।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपके बुजर्ग आपको दिलासा देंगे, जिससे आपका मनोबल बढ़ाएगा। कुछ लोगों को अप्रत्याशित स्रोतों से आर्थिक लाभ हो सकता है। करियर में उन्नति पर चर्चा करते समय अपनी तीक्ष्ण बातचीत कौशल का इस्तेमाल करके, आप विजयी होंगे। सप्ताह के अंत में आप सामाजिक समारोहों और पारिवारिक समारोहों में व्यस्त रहेंगे। नए दोस्त बनाने की कोशिश में रोमांस का माहौल रहेगा।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे और और अधिक सीखने की इच्छा रखेंगे। किसी भी वित्तीय अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले तथ्यों और खासकर आंकड़ों की जाँच करें। आपके विचार और सोच आपको महत्वपूर्ण लोगों के करीब लाएँगे। किसी नए उद्यम या नौकरी को लेकर चल रही बातचीत में प्रगति जारी रहेगी। आपके कार्यों में साहस और समर्पण झलकेगा। विवाहित जातकों को अपना जीवनसाथी प्रेमपूर्ण और स्नेही लगेगा।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस हफ्ते किसी ऐसी चीज़ में बड़ा निवेश करने की संभावना है जो भविष्य में आपको अच्छा लाभ दे सकती है। हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ से बंधे हों जो आपको पसंद नहीं है, आप आज़ाद पंछी बनकर ज़िंदगी का आनंद लेना चाहते हैं। लेकिन गहरे नीले आसमान में उड़ने से पहले अपनी सीमाओं को जानना बेहतर है। आप अपनी समस्याओं से निपटने में माहिर हैं। अपनी समस्याओं का उपयोग करने की कोशिश करें और अपने नुकसान को फ़ायदे में बदलें।



