Saptahik Rashifal: इस सप्ताह जा सकती है नौकरी, आर्थिक तंगी के आसार, पढ़ें अपने सप्ताह की भविष्यवाणी

Weekly Horoscope in Hindi (01 to 07 September, 2025): लोकमत हिन्दी एकबार फिर हाजिर है साप्ताहिक राशिफल (Weekly Horoscope in hindi) के साथ। यह साप्ताहिक राशिफल वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इसमें आपको मिलेगा आपकी राशि के अनुसार पूरे सप्ताह का फलादेश, जिसकी मदद से आप यह जान सकेंगे कि यह सप्ताह आपके लिए कैसे बीतेगा। साप्ताहिक राशिफल में आसान भाषा में आपके साप्ताहिक भविष्य पर प्रकाश डाला गया है। पढ़िए हमारा साप्ताहिक राशिफल और जानिए इस सप्ताह क्या कहते हैं आपके सितारे।

मेष साप्ताहिक राशिफल

सितंबर के पहले सप्ताह के मध्य से आपको आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। कार्यों में देरी आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। सकारात्मक प्रभावों की तुलना में नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा होंगे। हालाँकि, देवी श्री लक्ष्मी की कृपा से कुछ राहत मिलेगी। कुछ जातकों को अपने वादे पूरे करने के लिए उधार लेना पड़ सकता है। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देगा।

वृषभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह राजनीतिक क्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा। लोग आपको एक ताकत के रूप में देखेंगे। आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी साहसपूर्वक सामना करेंगे। लंबे समय से रुका हुआ धन आपको वापस मिल सकता है। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। आपको आपसी बातचीत और विचार-विमर्श के ज़रिए मतभेदों को दूर करने का प्रयास करना होगा। कटु शब्दों का प्रयोग न करें। दूसरे भाग में आपको धन का तेज़ प्रवाह प्राप्त हो सकता है। आपके निजी मित्र और परिवार के सदस्य आपको भरपूर सहयोग देंगे।

मिथुन साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह की शुरुआत में आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करें। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। हालाँकि, ईश्वर की कृपा से आप इन समस्याओं से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो आपको अच्छा-खासा मुनाफ़ा होगा। इस सप्ताह आपको मनचाहे परिणाम मिलेंगे। आपके प्रेम/जीवनसाथी में सुधार आपके लिए खुशी का स्रोत होगा।

कर्क साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह उचित वित्तीय योजना बनाना समय की मांग है। अपनी फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। कुछ जातकों के किसी समारोह में शामिल होने की संभावना है। आपको देर से पहचान मिलने के संकेत हैं। व्यवसायियों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आर्थिक मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए। अपने साथी से किए गए वादे या अपनी बात पर कायम रहना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बेहतर होगा कि आप संतुलित रहें।

सिंह साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह ओवरटाइम या सट्टेबाजी से आपको कुछ अतिरिक्त धन लाभ होने की संभावना है। प्रभावशाली लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से तरक्की के अवसर मिलेंगे। व्यवसायियों को अच्छे अनुबंध मिलेंगे। अधिकांश समय पढ़ाई और किताबें पढ़ने में व्यतीत होगा। कुछ जातकों को इस सप्ताह कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। इस सप्ताह रोमांस आपके दिल पर राज करेगा और आप अपने प्रिय की बाहों में असीम आनंद का अनुभव करेंगे।

कन्या साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह भाग्य आपका साथ देगा। यदि कोई पुराना बकाया है, तो वह आसानी से मिल जाएगा। कुछ जातक पहले लिए गए कर्ज़ चुका देंगे। व्यापारियों को इस सप्ताह कोई दुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। इसका लाभ उठाएँ और लाभ उठाएँ। यदि आप शेयर बाज़ार में हैं, तो फिलहाल इससे दूर रहें, क्योंकि धन हानि के संकेत हैं। कुछ जातक इस सप्ताह सोना और वस्त्र आदि ख़रीद सकते हैं। सभी के साथ मधुर संबंध बनाए रखें।

तुला साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अवसाद के कारण आप समस्याओं में फँस सकते हैं। हिम्मत रखें और आगे बढ़ें। ईश्वर आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। नौकरीपेशा लोगों को अपने अधीनस्थ से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर पैतृक संपत्ति का मामला लंबित है, तो वह आखिरी समय में आपके बैंक बैलेंस में जुड़ जाएगी। अपने ख़र्चों पर नियंत्रण रखें। काम में देरी आपको चिंता में डाल सकती है। सप्ताह के अंत में आपका जीवनसाथी आपको कोई अच्छी ख़बर दे सकता है।

वृश्चिक साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आपमें से कुछ लोगों को आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। फिर भी, आपके कुछ नज़दीकी रिश्तेदार आपकी मदद के लिए आगे आएंगे। कुछ जातकों को अपनी तात्कालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उधार लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है। व्यवसायी विज्ञापन और विस्तार कार्यों पर अधिक धन खर्च करेंगे। अपने जीवनसाथी के साथ कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

धनु साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह अपने विवेक का प्रयोग करें और अपने कीमती सामान की सुरक्षा करें। घरेलू मोर्चे पर सौहार्दपूर्ण वातावरण की पूरी संभावना है। रियल एस्टेट का कारोबार करने वालों को अच्छा मुनाफ़ा मिल सकता है। छात्रों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। आपके परिवार वाले आपके फैसले में आपका साथ देंगे। आपका सकारात्मक दृष्टिकोण इस सप्ताह के अंत में आपके प्रेम संबंधों में सकारात्मक परिणाम देगा।

मकर साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह व्यक्तिगत और व्यावसायिक मामलों को संतोषजनक स्थिति तक लाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सोच-समझकर किए गए सट्टेबाज़ी से अच्छा-खासा मुनाफ़ा हो सकता है। रियल एस्टेट के क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस सप्ताह अच्छा मुनाफ़ा हो सकता है। सफलता आपके पक्ष में रहेगी। यात्राएँ फलदायी और लाभदायक भी रहेंगी। आपके परिवार का आपके फ़ैसले में साथ मिलेगा। इससे आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कुंभ साप्ताहिक राशिफल

इस सप्ताह आप में से कुछ जातकों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों की मदद से आप आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल आएंगे। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। आने वाले हर अवसर का लाभ उठाएँ। व्यवसायियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। ऋण चुकाने को लेकर आपको तनाव हो सकता है। करियर के मोर्चे पर, आपको अपनी सेवाओं के लिए उचित सम्मान नहीं मिल सकता है। कठोर शब्दों का प्रयोग न करें।

मीन साप्ताहिक राशिफल

इस हफ़्ते आपको कुछ नया करने की कोशिश करनी होगी। इससे आपको आर्थिक रूप से लाभ होगा। मनोरंजन से आपको नया प्यार मिलेगा। घर का माहौल शांत और सुखद रहेगा, और परिवार के सदस्य आपके फ़ैसले में पूरा सहयोग देंगे। अगर आप अपने साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति के साथ अंतरंग होते हैं, तो आपकी प्रतिष्ठा दांव पर लग सकती है। बस मसालेदार खाने से परहेज़ करें।

Web Title: Saptahik Rashifal 01 to 07 September, 2025 read your weekly horoscope in hindi