चंद्रग्रहण की तस्वीरें: गुवाहाटी और पटना में कुछ ऐसा नजर आया साल का आखिरी चंद्रग्रहण

Chandra Grahan 2022: देश के कई हिस्सों में साल के आखिरी चंद्र ग्रहण की तस्वीरें आने लगे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगा यह चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण हैं। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से ग्रहण को एक अशुभ अवधि के रूप में देखा जाता है। इसमें लगने वाला सूतक काल ग्रहण लगने से 9 घंटे पूर्व लग जाता है जो ग्रहण समाप्ति के साथ ही समाप्त होता है।

इस दौरान शुभ कार्य, पूजा-पाठ नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य कार्यों को भी निषेध माना जाता है। मान्यता के अनुसार, ग्रहण का अशुभ प्रभाव देवी-देवताओं के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। जबकि सूर्य ग्रहण अमावस्या तिथि पर लगता है। ग्रहण की यह तस्वीर पटना से ली गई है। जबकि दूसरी तस्वीर गुवाहाटी की है।

Bihar | Visuals of India's last #LunarEclipse of the year, from Patna pic.twitter.com/8AADxL7RP9