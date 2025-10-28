November Rashifal 2025: इन 5 राशियों के लिए वरदान साबित होगा नवंबर माह, कई क्षेत्रों में मिलेगी बड़ी सफलता

Masik Rashifal November 2025: नवंबर 2025 में पांच राशियों का राशिफल पूरे महीने सबसे अच्छा रहेगा। नवंबर का महीना 4 तारीख को मंगल के धनु राशि में प्रवेश के साथ शुरू होगा, उसके बाद 5 तारीख को वृषभ राशि में पूर्णिमा और 6 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा। बुध 9 तारीख को वक्री होगा, जिससे लोगों को आत्मनिरीक्षण का समय मिलेगा। बृहस्पति भी 11 तारीख को वक्री होगा, जिससे यह कार्डिनल राशियों (मेष, कर्क, तुला और मकर) के लिए आगे बढ़ने का समय होगा।

20 तारीख को वृश्चिक राशि में अमावस्या सामूहिक रूप से अपने लक्ष्यों को फिर से परिभाषित करने और भावनात्मक उपचार पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की इच्छा रखने का मौका देगी। सूर्य 21 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा, जिससे सामूहिक रूप से आशावाद और अधिक आत्म-सशक्तिकरण का दौर शुरू होगा।

शनि 28 तारीख को मार्गी होगा, जिससे हमें उपचार मिलेगा और अगले साल आने वाले नए अध्यायों के लिए तैयार करेगा। बुध 29 तारीख को मार्गी होगा, और शुक्र 30 तारीख से धनु राशि में बहुत सारा रोमांस और रोमांच लाएगा। अब जानते हैं किन 5 राशियों के लिए शानदार रहने वाला है नवंबर माह।

मेष जून राशिफल

महीने की शुरुआत में समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। बड़े लक्ष्यों या सपनों से खुद को दूर न रखें क्योंकि ये समय आपको विजयी होने में मदद कर रहा है। हालांकि, सावधान रहें कि ज़्यादा आलोचनात्मक या हावी न हों, और दूसरों की बातों को सुनने और उनका सम्मान करने पर ध्यान दें।

5 तारीख को वृषभ राशि में पूर्णिमा आपके फाइनेंशियल सेक्टर को रोशन करेगी, जिससे आपको यह देखने में मदद मिलेगी कि आपको कहाँ बचत करने या नई चीजें सीखने की ज़रूरत है जो आपके फाइनेंस को बढ़ाने में मदद करें। बुध 9 तारीख को वक्री होगा, जिससे आपको उन पिछली भावनाओं का सामना करना पड़ सकता है जिनसे आप बचते रहे हैं। हालांकि, बृहस्पति के बुध पर दृष्टि होने के कारण, यह बदलाव और अपनी भावनाओं को संभालने का तरीका सीखने का समय है।

ये थीम 20 तारीख को वृश्चिक राशि में अमावस्या के दौरान भी जारी रहेंगी; हालांकि, आप यह सीख रहे हैं कि आप कितने ज़बरदस्त हो सकते हैं। सूर्य 21 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा, यह एक आशावादी समय है जो आपको खुद पर विश्वास करने की अनुमति देगा। शनि 27 तारीख को मार्गी होगा, जो आपको दिखाएगा कि धैर्य एक गुण है। शुक्र 30 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो आपके एकेडमिक सेक्टर को रोशन करेगा और आपको दूसरों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका देगा।

सिंह जून राशिफल

भले ही पिछला माह आपके लिए चुनौतीपूर्ण रहा हो, किंतु नवंबर माह की शुरुआत में आप चीज़ों को ठीक करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप अपने अंदर की चिंगारी को जलाते हैं और चीज़ों को ज़्यादा आशावाद के साथ देखते हैं। इस महीने में मंगल आपके रिलेशनशिप सेक्टर को रोशन करके रोमांस भी लाता है। 5 तारीख को वृषभ राशि में पूर्णिमा आपको लाइमलाइट में लाएगी, जो आपको गर्व से अपना ताज पहनने के लिए प्रेरित कर सकती है।

11 तारीख को बृहस्पति वक्री हो जाएगा, जो आपको खुद के प्रति कोमल और धैर्यवान रहने की याद दिलाएगा। 18 तारीख को बुध वक्री होकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा, जिससे घर पर किसी भी समस्या को हल करना आसान हो जाएगा। इस समय बातचीत थोड़ी भारी लग सकती है क्योंकि आप परिवार और पिछली समस्याओं को उजागर करेंगे, लेकिन बृहस्पति और शनि के सहयोग से ये समस्याएँ हल हो सकती हैं। 20 तारीख को वृश्चिक राशि में अमावस्या के दौरान भी यही बातें जारी रहेंगी, जिससे आप एक नई शुरुआत पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। 21 तारीख को सूर्य धनु राशि में प्रवेश करेगा। सिंगल लोग इस समय का आनंद ले सकते हैं क्योंकि यह उन्हें नए लोगों से मिलने का मौका देगा।

जो लोग मज़बूत रिश्तों में हैं, वे भी इस गोचर से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि यह खुशी और आनंद के तत्व जोड़ेगा। 28 तारीख को शनि मार्गी होगा और 29 तारीख को बुध मार्गी होगा। अगर आपको रुकावटें महसूस हो रही हैं, तो अब इन ग्रहों के मार्गी होने से चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेंगी। शुक्र धनु राशि में महीने का शानदार अंत करेगा, यह दिखाते हुए कि दूसरों से प्यार पाना कितना सुकून देने वाला और थेराप्यूटिक हो सकता है।

वृश्चिक जून राशिफल

नवंबर का महीना मस्ती और फोकस लेकर आता है, और आपको खुद से दोबारा जुड़ने का मौका देता है। अपने लक्ष्यों की ओर काम करना ज़्यादा आसान लगेगा क्योंकि आप अपनी एनर्जी को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरों के साथ अच्छे से काम करने पर फोकस करें और उन्हें बढ़ावा दें। 5 तारीख को वृषभ राशि में पूर्णिमा आपको नए मौकों के बारे में बताएगी और हो सकता है कि आप अपने आस-पास के लोगों के साथ अपने रिश्तों के डायनामिक्स पर दोबारा विचार करें। अगर 6 तारीख को शुक्र आपकी राशि में आता है तो इस समय का इस्तेमाल अपने सोशल सर्कल में शांति लाने के लिए करें। 9 तारीख को बुध वक्री होगा, और 11 तारीख को बृहस्पति वक्री होगा। ये दोनों ट्रांजिट आपको कॉन्फिडेंस और अपने लक्ष्यों के लिए एक नई समझ देंगे। 18 तारीख को बुध फिर से आपकी राशि में आएगा, जिससे आपको प्रोफेशनल और एकेडमिक दोनों सेक्टर में फायदा हो सकता है।

हालांकि, यह एक रिव्यू पीरियड है, इसलिए कोई भी ज़रूरी प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले समय लें। 20 तारीख को नया चंद्रमा आपकी राशि में होगा, जिससे आप एक नया चैप्टर शुरू कर पाएंगे जो अगले छह महीनों तक आप पर असर डालेगा। आप यहां अपनी कहानी लिखने आए हैं; इसे कॉन्फिडेंस के साथ करें। महीना 29 तारीख को बुध के मार्गी होने और 30 तारीख को शुक्र के धनु राशि में आने के साथ खत्म होगा। इस स्थिति में शुक्र आपके मूल्यों और प्रोत्साहन से दोबारा जुड़ने की थीम को जारी रखेगा। आप इस महीने जीतने के लिए यहां हैं, इसलिए खुद को ग्रेस दिखाना शुरू करें।

धनु जून राशिफल

यह महीना आपके लिए काफी एडवेंचर भरा रहने वाला है, क्योंकि 4 तारीख को मंगल आपकी राशि में आ रहा है। आपका स्वामी ग्रह, बृहस्पति, 11 तारीख को वक्री हो जाएगा, जो आपको अगले कई महीनों तक ज़्यादा अंदरूनी काम करने के लिए तैयार करेगा। बुध 18 तारीख को वक्री होगा, और 20 तारीख को वृश्चिक में चंद्रमा आत्मनिरीक्षण से भरा समय होगा।

शनि 28 तारीख को मार्गी हो जाएगा, यह वह समय है जब दूसरे लोग आपकी कड़ी मेहनत पर ध्यान देंगे। जिन लोगों ने ढिलाई बरती है, उनके पास अभी भी प्लान बनाने और रास्ता बदलने के लिए काफी समय है। 29 तारीख को बुध डायरेक्ट हो जाएगा, जिससे आपको नए आइडिया मिल सकते हैं और आपका नज़रिया बड़ा हो सकता है।

धुंध छंटने लगेगी, और शनि के मार्गी होने से, आप उन आइडिया को स्ट्रक्चर दे सकते हैं जिन्हें मज़बूत करने की ज़रूरत है। शुक्र 30 तारीख को आपकी राशि में प्रवेश करेगा। सिंगल लोग प्यार और रोमांस पर फोकस कर सकते हैं, जबकि जो लोग रिलेशनशिप में हैं वे अपने पार्टनर के साथ अपने मौजूदा रिश्तों को मज़बूत करने पर फोकस कर सकते हैं। नवंबर का महीना आपको फिर से प्यार पर विश्वास करने में मदद करने के लिए है।

मीन जून राशिफल

नवंबर आपको अगले साल आने वाली चीज़ों के लिए तैयार करता है, लेकिन यह भी देखता है कि आपने शनि वक्री के दौरान अब तक क्या सीखा है। 4 तारीख को मंगल आपके प्रोफेशनल सेक्टर में आएगा, और 5 तारीख को वृषभ राशि में पूर्णिमा ये दोनों ऐसे गोचर होंगे जो आपको दिखाएंगे कि दूसरों के साथ अच्छे से काम कैसे करें, ज़्यादा धैर्यवान और दयालु कैसे बनें।

बुध 9 तारीख को वक्री हो जाएगा, जिससे आपको वापस जाकर अपना शेड्यूल ठीक करने का मौका मिलेगा। यह आपके प्लानर से दोबारा जुड़ने का सही समय है, खासकर जब शनि मीन राशि में है जो आपको ज़्यादा ज़िम्मेदार बना रहा है। कामों को आखिरी मिनट के लिए न छोड़ें; उन्हें जल्दी निपटाएं।

इस महीने आपको ज़्यादा लीडरशिप रोल निभाने पड़ सकते हैं, क्योंकि शनि नई मुश्किलें ला सकता है। हालाँकि, अगर आपको मदद चाहिए, तो मांगें, और आप देखेंगे कि दूसरे लोग आपका कैसे साथ देते हैं। 20 तारीख को वृश्चिक राशि में चंद्रमा एक ऐसा समय होगा जब आपकी नींव की परीक्षा होगी; हालाँकि, यह गोचर आपको यह दिखाने के लिए है कि आप अपने स्किल्स को ज़्यादा आत्मविश्वास और धैर्य के साथ कैसे बढ़ा सकते हैं। सूर्य 21 तारीख को धनु राशि में प्रवेश करेगा। पिछले छह महीनों में आपकी ग्रोथ ज़्यादा साफ़ दिखाई देगी।

शनि 28 तारीख को मार्गी होगा और बुध 29 तारीख को मार्गी होगा; ये दोनों स्थिति आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, जिससे आपको बेहतरीन आइडिया सोचने और नए प्रोजेक्ट शुरू करने में मदद मिलेगी। जब 30 तारीख को शुक्र धनु राशि में आएगा तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा।

