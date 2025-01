Mahakumbh 2025: शाही स्नान के साथ महाकुंभ मेला आज से शुरू, NSG कमांडो, AI कैमरों संग कड़ी सुरक्षा

Mahakumbh 2025: उत्तर प्रदेश के संगम किनारे बसे प्रयागराज शहर में आज से महाकुंभ मेले का प्रारंभ हो गया है। त्रिवेणी संगम पर शाही स्नान के साथ ही आज से अगले 45 दिनों तक चलने वाले मेले का आगमन हो गया है। हिंदू धर्म में एक शुभ पर्व कुंभ में लाखों भक्तों का पहुंचना जारी है।

धार्मिक मान्यताओं तौर पर पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हो गया है, जो आज इस आयोजन का पहला 'स्नान' (पवित्र स्नान) है। इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लेने के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में कुंभ मेले में एकत्र हुए हैं। कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे पाप धुल जाते हैं और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।

#MahaKumbhMela2025 | Prayagraj, Uttar Pradesh: Devotees take a holy dip in Triveni Sangam - a scared confluence of rivers Ganga, Yamuna and 'mystical' Saraswati as today, January 13 - Paush Purnima marks the beginning of the 45-day-long #MahaKumbh2025pic.twitter.com/8GuulHfBeo — ANI (@ANI) January 13, 2025

कुंभ मेला, दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक, पूरे आयोजन के दौरान विभिन्न अनुष्ठानों और सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता रहता है।

ऐसे में प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ में शामिल होने वाले 45 करोड़ से अधिक लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के चारों ओर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। यह आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है।

#MahaKumbhMela2025 | Uttar Pradesh: A large number of people arrive in Prayagraj to take a holy dip in Triveni Sangam - a scared confluence of rivers Ganga, Yamuna and 'mystical' Saraswati as today, January 13 - Paush Purnima marks the beginning of the 45-day-long #MahaKumbh2025pic.twitter.com/1GmVb9YIfb — ANI (@ANI) January 13, 2025

उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने कहा कि 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले इस आयोजन के लिए व्यापक सुरक्षा उपाय किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के आसपास एक मजबूत सुरक्षा ढांचे के लिए निर्देश जारी किए हैं, जिसमें जिले को पड़ोसी क्षेत्रों से जोड़ने वाले प्रमुख मार्ग भी शामिल हैं।

#WATCH | Prayagraj | A Russian devotee at #MahaKumbh2025, says, "...'Mera Bharat Mahaan'... India is a great country. We are here at Kumbh Mela for the first time. Here we can see the real India - the true power lies in the people of India. I am shaking because of the vibe of the… pic.twitter.com/vyXj4m4BRs — ANI (@ANI) January 13, 2025

महाकुंभ में एक रूसी श्रद्धालु ने कहा, "...'मेरा भारत महान'...भारत एक महान देश है। हम यहां पहली बार कुंभ मेले में आए हैं। यहां हम वास्तविक भारत देख सकते हैं - सच्ची शक्ति यहीं है मैं इस पवित्र स्थान के लोगों की भावना से कांप रही हूं। मैं भारत से प्यार करती हूं।''

#WATCH | Uttar Pradesh police built a special floating police chowki to help devotees as the 45-day #Mahakumbh2025 begins with the auspicious Paush Purnima, today pic.twitter.com/1JE2tzQ8mH — ANI (@ANI) January 13, 2025

सीएम के निर्देशों के अनुरूप, पुलिस ने सात महत्वपूर्ण मार्गों पर 102 चौकियों के साथ एक गोलाकार सुरक्षा प्रणाली स्थापित की है। सुरक्षा में वाहनों और व्यक्तियों दोनों की जाँच और तलाशी शामिल है।

डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस सभी प्रतिभागियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज जिले को पड़ोसी जिलों से जोड़ने वाले सात मार्गों पर 102 चौकियों पर 71 निरीक्षकों, 234 उप-निरीक्षकों और 645 कांस्टेबलों सहित 1,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।

#WATCH | Security personnel patrol using boats to ensure the safety and security of devotees as the 45-day #Mahakumbh2025 begins with the auspicious Paush Purnima, today



The historic city of Prayagraj is estimated to attract over 40 crore people during #MahaKumbh2025 - the… pic.twitter.com/GVDQ2O9P6b — ANI (@ANI) January 13, 2025

डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि लगभग 40,000 पुलिस कर्मियों और साइबर अपराध विशेषज्ञों ने साइट पर मानवता के समुद्र की सुरक्षा और नेविगेट करने में मदद करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) द्वारा संचालित निगरानी का एक जाल बनाया है।

सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संसाधन समर्पित किए गए हैं, जिसमें 71 इंस्पेक्टर, 234 सब-इंस्पेक्टर, 645 कांस्टेबल और 113 होमगार्ड/पीआरडी (प्रांतीय रक्षक दल) के जवान सक्रिय रूप से आयोजन की निगरानी कर रहे हैं। निगरानी को मजबूत करने के लिए, पांच वज्र वाहन, 10 ड्रोन और चार एंटी-सैबोटेज टीमें चौबीसों घंटे इलाके में गश्त करेंगी।

उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंदिरों और अखाड़ों सहित प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए प्रयागराज के आसपास "अभेद्य सुरक्षा चक्रव्यूह" नामक एक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली भी लागू की है।

पुलिस पानी के नीचे के ड्रोन और एआई-सक्षम कैमरों सहित उन्नत तकनीक का भी इस्तेमाल कर रही है। एएनआई के अनुसार, कुंभ क्षेत्र के आसपास कुल 2,700 एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) कैमरे लगाए गए हैं, और 113 पानी के नीचे के ड्रोन जलमार्गों की निगरानी करेंगे।

