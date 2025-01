Maha Kumbh 2025: महाकुंभ का पहला 'अमृत स्नान' आज, मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी

Maha Kumbh 2025: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ पवित्र गंगा में डुबकी लगा रही है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ मेला 2025 के पहले 'अमृत स्नान' में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के भाग लेने की उम्मीद है। संगम में पवित्र स्नान के लिए सुबह-सुबह साधु-संत और नागा साधु पहुंच गए। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान कई मायनों में खास है। यह पहले बड़े 'स्नान' के एक दिन बाद होता है, जो सोमवार को पौष पूर्णिमा के अवसर पर संगम क्षेत्र में हुआ था।

#WATCH | Prayagraj | The first Amrit Snan of #MahaKumbh2025 on the auspicious occasion of Makar Sankranti will begin in a while as Sadhus from different akhadas begin their procession



Sadhus of the 13 akhadas of Sanatan Dharm will take holy dip at Triveni Sangam - a sacred… pic.twitter.com/yocuH5mj3S — ANI (@ANI) January 14, 2025

पहला अमृत स्नान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 'अखाड़े' भाग लेंगे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद (एबीएपी) के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि इस महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मंगलवार सुबह 5.30 बजे शुरू हुआ है।

मकर संक्रांति एक हिंदू त्योहार है जो सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में संक्रमण का प्रतीक है।

#WATCH | Prayagraj | A devotee from Germany at #MahaKumbh2025, Thomas says, "...I think it (Maha Kumbh) is very well organised. It's very big and people are so friendly. I wanted to feel the spiritual energy and to meet Indian people..." pic.twitter.com/yaTP0gaNjf — ANI (@ANI) January 14, 2025

विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 आधिकारिक तौर पर प्रयागराज में शुरू हो गया है, जो 45 दिनों तक चलने वाले भव्य आध्यात्मिक आयोजन की शुरुआत है। महाकुंभ 2025 का आयोजन 10,000 एकड़ के विशाल क्षेत्र में किया जा रहा है।

त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना और रहस्यमयी सरस्वती नदी के पवित्र संगम पर पवित्र स्नान में भाग लेने के लिए हजारों श्रद्धालु पहले ही उमड़ चुके हैं।

#WATCH | Prayagraj | Mahamandleshwars of different akhadas are leading the processions for the first Amrit Snan of #MahaKumbh2025 on the auspicious occasion of Makar Sankranti pic.twitter.com/YtEE152dCy — ANI (@ANI) January 14, 2025

पुलिस उप महानिरीक्षक (डीआईजी) वैभव कृष्ण ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि संगम को दो भागों में विभाजित किया जाएगा - एक अखाड़ों के पवित्र स्नान के लिए और दूसरा भक्तों के लिए। डीआईजी ने कहा, "नौ पुलिस दल सभी 13 अखाड़ों को एक के बाद एक पवित्र स्नान के लिए ले जाएंगे - और यह शाम तक जारी रहेगा। पुलिस और सीएपीएफ की टीमें वहां मौजूद हैं।"

पौष पूर्णिमा के अवसर पर डुबकी लगाने वाले कई तीर्थयात्री मकर संक्रांति के अवसर पर एक और डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में ही रुके हुए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने मेला क्षेत्र में 0.15 मिलियन शौचालय, 15,000 सफाई कर्मचारी, 2,500 गंगा सेवा दूत (स्वयंसेवक) और 0.15 मिलियन टेंट की व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने सौर हाइब्रिड स्ट्रीट लाइटिंग, 2,750 भीड़-निगरानी कैमरे और 24x7 एकीकृत कमांड और नियंत्रण केंद्र (ICCC) निगरानी सहित 69,000 एलईडी लाइटें लगाई हैं।

इसके अलावा, 10 डिजिटल खोया-पाया केंद्र, 25,000 कर्मचारी और 1,800 हेक्टेयर में पार्किंग की सुविधा होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सहायता के लिए एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की स्थापना की है। आयोजन की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों सहित 10,000 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया है।

#WATCH | Prayagraj | Procession of Mahanirvani Panchayati Akhada as the first Amrit Snan of #MahaKumbh2025 will begin with Mahanirvani Panchayati Akhara taking holy dip in Triveni Sangam on the auspicious occasion of Makar Sankranti



Sadhus of the 13 akhadas of Sanatan Dharm will… pic.twitter.com/Od2zjTTcnk — ANI (@ANI) January 14, 2025

गौरतलब है कि महाकुंभ का पहला अमृत स्नान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सनातन धर्म के सभी 13 अखाड़े भाग लेंगे। महाकुंभ में पवित्र स्नान का बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि अमृत स्नान के दिन स्नान करने से अद्वितीय आशीर्वाद और आध्यात्मिक लाभ मिलता है।

#WATCH | Prayagraj | The first Amrit Snan of #MahaKumbh2025 on the auspicious occasion of Makar Sankranti will begin in a while as Sadhus from different akhadas begin their procession pic.twitter.com/quTgxRglHa — ANI (@ANI) January 14, 2025

ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति को सभी परेशानियों और पापों से मुक्त करता है, और शुद्ध और पुण्य जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। महाकुंभ मेला प्रशासन ने मकर संक्रांति के अवसर पर सनातन धर्म के 13 अखाड़ों के 'अमृत स्नान' की तिथि, क्रम और समय का विवरण देते हुए एक आधिकारिक आदेश जारी किया है।

Web Title: Maha Kumbh 2025 first Amrit Snan of Maha Kumbh today lakhs of devotees will take dip on Makar Sankranti