प्रयागराज में माघ मेला 2026 का शुभारंभ, संगम में पहले स्नान पर्व पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़
By संदीप दाहिमा | Updated: January 3, 2026 20:27 IST2026-01-03T20:26:03+5:302026-01-03T20:27:06+5:30
प्रयागराज में शुक्रवार तड़के माघ मेला 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई। भोर होते ही संगम तट की ओर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में स्नान कर लोगों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया।
प्रयागराज में शुक्रवार तड़के माघ मेला 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई। भोर होते ही संगम तट की ओर श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम में स्नान कर लोगों ने पुण्य लाभ प्राप्त किया। पहले ही दिन मेला क्षेत्र में आस्था और भक्ति का अनोखा नज़ारा देखने को मिला।
किन्नर अखाड़ा ने किया माघ मेला का पहला अमृत स्नान..#MaghMela2026#Prayagraj— Ankit Rawal (@ankitrawal5454) January 3, 2026
"पौष पूर्णिमा" pic.twitter.com/cTm0Arhgp1
हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक संगम तट पर आयोजित होने वाला यह माघ मेला सनातन परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में संगम में स्नान करने से मनुष्य को जन्म-जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। इसी विश्वास के चलते देशभर से संत, महात्मा, साधु-सन्यासी, कल्पवासी और आम श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचते हैं।
हम लोगों का सौभाग्य रहा कि माघ मेले के प्रथम दिन स्नान का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ। यहां उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गईं हैं— Government of UP (@UPGovt) January 3, 2026
— प्रकाश, श्रद्धालु #MaghMela2026pic.twitter.com/Wd8DD50imh
इस वर्ष माघ मेला 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक चलेगा। इस दौरान कई प्रमुख स्नान तिथियां और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहले बड़े स्नान पर्व पौष पूर्णिमा को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे, जिनका असर व्यवस्था में साफ तौर पर दिखाई दिया।
VIDEO | Prayagraj: Magh Mela 2026 begins today with the Paush Purnima snan at the Sangam. Kalyani Nand Giri of the Kinnar Akhada says, “It is like a ‘mini Kumbh,’ and devotees have come here in large numbers. Everyone should take a holy dip in the river Ganga. All of us are here… pic.twitter.com/U8hawT28EU— Press Trust of India (@PTI_News) January 3, 2026
मेला क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर इस बार विशेष तकनीकी व्यवस्था की गई है। पूरे इलाके में 400 से अधिक एआई-सक्षम सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे चौबीसों घंटे निगरानी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रोन कैमरों के जरिए भी भीड़ प्रबंधन और यातायात पर नजर रखी जा रही है।
Prayagraj, #UttarPradesh: Magh Mela 2026 begins at the Sangam Ghat as devotees gather in large numbers, with tight security arrangements in place.#MaghMela2026pic.twitter.com/zXQ6LPoamQ— All India Radio News (@airnewsalerts) January 3, 2026
माघ मेला 2026 का पहला प्रमुख स्नान पर्व आज संपन्न हो रहा है। ठंड के बावजूद श्रद्धालु तड़के सुबह संगम में डुबकी लगाकर आध्यात्मिक शांति और पुण्य की कामना कर रहे हैं। माघ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि संयम, साधना और भारतीय सनातन संस्कृति की जीवंत झलक भी प्रस्तुत करता है।