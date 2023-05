Lunar Eclipse 2023: साल का पहला चंद्र ग्रहण आज, भारत में क्या मान्य होगा सूतक काल और क्या है समय, जानें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 5, 2023 07:42 AM

साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण आज लगने वाला है। ग्रहण की शुरुआत भारतीय समय के अनुसार रात 8.44 बजे से होगी।

साल-2023 का पहला चंद्र ग्रहण आज लगेगा (फाइल फोटो)

Next