Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन कितने बजे दिखेगा चांद, किन शहरों में होगी देरी? जानें यहां
By अंजली चौहान | Updated: October 7, 2025 12:02 IST2025-10-07T12:01:35+5:302025-10-07T12:02:30+5:30
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ 2025, 10 अक्टूबर को पड़ रहा है। विवाहित महिलाएँ अपने पति की सलामती के लिए यह व्रत रखती हैं। इस पवित्र हिंदू त्योहार के लिए शहरवार चंद्रोदय का समय और शुभ पूजा मुहूर्त देखें।
Karwa Chauth 2025: हिंदू विवाहित महिलाओं द्वारा पति के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत 10 तारीख को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए यह व्रत रखती हैं। द्रिक पंचांग के अनुसार, ""उत्तर भारत में प्रचलित पूर्णिमांत पंचांग के अनुसार, करवा चौथ का दिन कार्तिक माह की संकष्टी चतुर्थी के साथ मेल खाता है। धर्मसिंधु, निर्णयसिंधु और व्रतराज सहित कई धार्मिक ग्रंथों में करवा चौथ को कारक चतुर्थी के रूप में वर्णित किया गया है।"
करवा चौथ के दिन, महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत रखती हैं। रात में चंद्रमा के दर्शन होने पर, वे चंद्र देव की पूजा करती हैं, जल (अर्घ्य) अर्पित करती हैं और अपने पति के हाथों से जल पीकर अपना व्रत तोड़ती हैं।
द्रिक पंचांग के अनुसार, "करका और करवा दोनों ही छोटे घड़े को कहते हैं जिसका उपयोग पूजा के दौरान किया जाता है और परिवार की भलाई के लिए दान के रूप में दिया जाता है। ऐसा उल्लेख है कि करवा चौथ का व्रत केवल महिलाओं को ही करने का अधिकार है क्योंकि करका चतुर्थी के व्रत का लाभ केवल महिलाओं को ही मिलता है। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की भलाई और लंबी आयु के लिए किया जाता है, बल्कि पुत्र, पौत्र, धन और परिवार की चिरस्थायी समृद्धि के लिए भी किया जाता है।"
महिलाएँ चंद्रोदय से पहले करवा माता की पूजा करती हैं, जहाँ वे सोलह श्रृंगार करके एकत्रित होती हैं और करवा चौथ कथा सुनती हैं।
वैदिक पंचांग के अनुसार, दिल्ली में चंद्रोदय 10 अक्टूबर 2025 को रात्रि 8:13 बजे होने की संभावना है।
करवा चौथ 2025 चंद्रोदय समय
दिल्ली - रात्रि 8:13 बजे
नोएडा - रात्रि 8:13 बजे
मुंबई - रात्रि 8:55 बजे
कोलकाता - रात्रि 7:41 बजे
चंडीगढ़ - रात्रि 8:08 बजे
पंजाब - रात्रि 8:10 बजे
जम्मू - रात्रि 8:11 बजे
लुधियाना - रात्रि 8:11 बजे
देहरादून - रात्रि 8:04 बजे
शिमला - रात्रि 8:06 बजे
पटना - रात्रि 7:48 बजे
लखनऊ - रात्रि 8:02 बजे
कानपुर - रात्रि 8:06 बजे
प्रयागराज - रात्रि 8:02 बजे
इंदौर - रात्रि 8:33 बजे
भोपाल - रात्रि 8:26 बजे बजे
अहमदाबाद - रात 8:47 बजे
चेन्नई - रात 8:37 बजे
बेंगलुरु - रात 8:48 बजे
जयपुर- 8:22 PM
रायपुर - शाम 7:43 बजे
करवा चौथ 2025 पूजा के लिए शुभ मुहूर्त
10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ पूजा का शुभ समय शाम 5:57 बजे से शाम 7:07 बजे तक रहेगा।