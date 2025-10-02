Karwa Chauth 2025: पहली बार कर रही करवा चौथ का व्रत, सास को दें ये खास गिफ्ट; बना रहेगा आशीर्वाद

Karwa Chauth 2025: भारत में विवाहिता द्वारा अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस बार यह पर्व 10 अक्तूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ त्यौहार की तैयारी दिन आने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। इस त्यौहार की शुरुआत 'सरगी' से होती है, जो सास अपनी बहू को व्रत की शुरुआत की रस्म के तौर पर देती है। और यही वजह है कि सास एक लाड़-प्यार भरे तोहफे की हकदार होती हैं।

करवा चौथ पर बहू द्वारा सास को उपहार देना एक पुरानी और शुभ परंपरा है। यह उपहार सास के प्रति प्रेम, आदर और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक होता है।

1- पर्सनलाइज्ड गिफ्ट

"Love you Mom" या "Best Mother-in-Law" लिखे हुए कॉफी मग और कुशन का कॉम्बो पैक।

आप दोनों की या पूरे परिवार की एक यादगार तस्वीर वाला फोटो फ्रेम।

फलों, ड्राई फ्रूट्स और उनकी पसंदीदा मिठाई का एक सुंदर पैक या थाल।

2- ज्वैलरी

पारंपरिक कुंदन के आभूषण निश्चित रूप से आपकी सास को खुश कर देंगे, आख़िरकार, आभूषण महिलाओं के लिए ही होते हैं और कुंदन के आभूषण इस अवसर के लिए एक बेहतरीन उपहार हैं।

3- साड़ी या सूट

पारंपरिक परिधान, ख़ासकर साड़ियाँ, हर महिला के लिए ख़ास महत्व रखती हैं। विभिन्न रंगों और डिज़ाइनों में उपलब्ध, साड़ियाँ निश्चित रूप से एक महिला की सुंदरता में चार चाँद लगा देती हैं। आप अपनी सास के पसंदीदा रंग और पसंद को सुनिश्चित करने के बाद उन्हें एक डिज़ाइनर साड़ी उपहार में दे सकते हैं।

4- हैंडबैग या वॉलेट

डिज़ाइनर हैंडबैग और वॉलेट महिलाओं के लिए ज़रूरी एक्सेसरीज़ हैं। ये सिर्फ़ ज़रूरी सामान ही नहीं रखते, बल्कि उनकी पर्सनल स्टाइल में भी चार चाँद लगाते हैं। इस शुभ दिन पर अपनी सास को एक स्टाइलिश और कूल वॉलेट या बैग गिफ्ट करना एक बेहतरीन आइडिया होगा।

5- एक ट्रिप स्पॉन्सर करें

किसी उत्पाद से बढ़कर, आप अपनी सास को एक ऐसा अनुभव गिफ्ट कर सकते हैं जिसे वह जीवन भर संजोकर रखेंगी। आप उन्हें किसी ऐसी जगह ले जा सकते हैं जिसे वह हमेशा से देखना चाहती थीं या किसी ऐसी जगह जहाँ आपको लगता है कि उन्हें मज़ा आएगा। हालाँकि वे जीवन भर आपको लाड़-प्यार करती रही हैं, अब आपकी बारी है कि आप उन्हें थोड़ा आराम दें ताकि आपकी सास आराम कर सकें और कुछ समय निकाल सकें।

6- अपने हाथों से कुछ अच्छा बनाकर खिलाए

इस साल, आप कुछ अलग सोच सकते हैं। अगर आपकी सास खाने की शौकीन हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा तोहफ़ा घर का बना खाना होगा जिसमें उनकी सभी पसंदीदा चीज़ें मेज़ पर हों। छोटी-छोटी चीज़ें ही मायने रखती हैं और उनके लिए एक अनोखे अनुभव से भी बढ़कर, यह एक सास के लिए एक बेहतरीन तोहफ़ा होगा।

Web Title: Karwa Chauth 2025 give your mother-in-law this special gift her blessings will remain