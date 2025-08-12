Kajari Teej 2025: आज है कजरी तीज, जानें कब करना होगा निर्जला व्रत का पारण, कैसे करनी होगी पूजा-अर्चना? जानें यहां
Kajari Teej 2025: कजरी तीज एक शुभ हिंदू त्यौहार है जो देवी पार्वती को समर्पित है और वैवाहिक सुख, वर्षा ऋतु और प्रजनन क्षमता का उत्सव मनाता है। इस दिन, विवाहित महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक निर्जला व्रत (बिना जल के) या कठोर उपवास रखती हैं। इस लेख में, आइए कजरी तीज 2025 की तिथि, समय और इस शुभ हिंदू त्यौहार के महत्व के बारे में अधिक जानें।
Kajari Teej 2025: सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला व्रत कजरी दिन उत्तर भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। कजरी तीज विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक प्रमुख त्यौहार है। यह आमतौर पर रक्षाबंधन के तीन दिन बाद, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त में पड़ता है।
इस वर्ष, कजरी तीज मंगलवार, 12 अगस्त 2025 को पड़ रही है। द्रिकपंचांग के अनुसार, कजरी तीज तृतीया तिथि 11 अगस्त 2025 को सुबह 10:03 बजे शुरू होगी और 12 अगस्त 2025 को सुबह 08:10 बजे समाप्त होगी। आप आमतौर पर शाम की पूजा और चंद्र दर्शन के बाद कजरी तीज का व्रत तोड़ सकते हैं।
इस दिन भोजपुरी और अवधी में गाए जाने वाले पारंपरिक कजरी लोकगीत गाए जाते हैं, जो भक्ति और प्रेमपूर्ण लालसा को व्यक्त करते हैं। इस खुशी के अवसर पर, महिलाएं सजे हुए झूलों पर झूलने का आनंद लेती हैं, जो वर्षा ऋतु का एक सुखद प्रतीक है। इस लेख में, आइए कजरी तीज 2025 की तिथि और समय तथा इस शुभ हिंदू त्योहार के महत्व के बारे में अधिक जानें। 2025 में कजरी तीज (मंगलवार, 12 अगस्त को) के लिए, चंद्रोदय की जानकारी स्रोत और स्थान के आधार पर थोड़ी भिन्न होती है।
कजरी तीज 2025 तिथि
कजरी तीज 2025 मंगलवार, 12 अगस्त, 2025 को है।
तृतीया तिथि प्रारंभ - 11 अगस्त, 2025 को सुबह 10:33 बजे
तृतीया तिथि समाप्त - 12 अगस्त, 2025 को सुबह 08:40 बजे
कब तोड़ा जाता है कजरी तीज का व्रत?
कजरी तीज का व्रत आमतौर पर शाम की पूजा और चंद्र दर्शन के बाद तोड़ा जाता है, जब देवी पार्वती को समर्पित सभी अनुष्ठान पूरे हो जाते हैं। कई परंपराओं में, महिलाएं चंद्रमा को जल (अर्घ्य) अर्पित करने और अपने पति की लंबी उम्र के लिए आशीर्वाद लेने के बाद ही भोजन करती हैं।
भारत के लिए प्रोकेरल के पंचांग के अनुसार, 12 अगस्त को रात 9:06 बजे चंद्रमा उदय होगा और अगले दिन सुबह 9:44 बजे चंद्रास्त होगा।
अगर मौसम के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो शाम को निर्धारित पूजा के समय के बाद व्रत तोड़ा जाता है। पारंपरिक प्रथा चंद्रमा को अर्घ्य देने और फिर हल्के भोजन या अनुष्ठान भोजन के साथ व्रत का समापन करने की है।
कजरी तीज का महत्व
महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि के लिए व्रत और प्रार्थना करती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियाँ अच्छे पति की कामना करती हैं। इस दिन का कृषि, विशेष रूप से जौ (जौ) की खेती से गहरा संबंध है, जिसका उपयोग अनुष्ठानों में किया जाता है।
कजरी तीज 2025, जो 12 अगस्त को पड़ रही है, न केवल मानसून की सुंदरता का उत्सव है, बल्कि एक प्रिय परंपरा भी है जो विवाहित जोड़ों के बीच के बंधन को मजबूत करती है और देवी पार्वती की भगवान शिव के प्रति भक्ति का सम्मान करती है। जीवंत अनुष्ठानों, भावपूर्ण गीतों और सामुदायिक समारोहों से युक्त, यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और उन गहन आध्यात्मिक मूल्यों की याद दिलाता है जो पीढ़ियों को प्रेरित करते रहते हैं। जैसे ही यह त्योहार आता है, यह एकजुटता, विश्वास और उत्सव के आनंद को अपनाने का एक आदर्श समय होता है जो कजरी तीज लेकर आती है।
