जम्मू-कश्मीर: अमरनाथ यात्रा छड़ी मुबारक की स्थापना के साथ समाप्त, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की समापन पूजा

जम्मू: अमरनाथ की पवित्र गुफा में शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के मौके पर प्रतीक छड़ी मुबारक की स्थापना के साथ ही धार्मिक तौर पर अमरनाथ यात्रा का समापन हो गया। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पांच अगस्त से अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया था।

अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के ढाई बजे महंत दीपेंद्र गिरि के नेतृत्व में छड़ी मुबारक पवित्र गुफा पहुंची। सुबह सूर्य उदय के साथ श्रावण पूर्णिमा के मुहूर्त में पवित्र गुफा में दर्शन किए गए। इसके बाद पूजा अर्चना की गई।

वहीं, सुबह राजभवन, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा की समापन पूजा की। उन्होंने लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

J&K | Lt Governor Manoj Sinha performed Samapan Pooja which marks the end of the annual Amarnath Yatra, via video conferencing earlier today. pic.twitter.com/ST0rYf62TW