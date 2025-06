Jagannath Rath Yatra 2025: कब निकलेगी पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा, जानें तिथि और इस धार्मिक महोत्सव का महत्व

Jagannath Rath Yatra 2025: हर साल ओडिशा का पवित्र शहर पुरी आध्यात्मिकता, भक्ति और उत्सव से जीवंत हो उठता है क्योंकि यहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। इस वार्षिक जुलूस के दौरान, भगवान जगन्नाथ अपने भाई-बहनों, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ पवित्र जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक की यात्रा पर निकलते हैं। यह आयोजन दुनिया भर से हज़ारों भक्तों को आकर्षित करता है।

बहुप्रतीक्षित रथ यात्रा 27 जून, 2025 को मनाई जाएगी। पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार, यह त्यौहार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन मनाया जाता है। यात्रा के लिए द्वितीया तिथि 26 जून, 2025, दोपहर 1:24 बजे से 27 जून, 2025, सुबह 11:19 बजे तक चलेगी। उत्सव प्रभावी रूप से स्नान पूर्णिमा, पवित्र स्नान अनुष्ठान के साथ शुरू होता है, जिसे 12 जून, 2025 को मनाया जाता है। इसके बाद 13 जून से 26 जून तक अनवसर काल होता है, जब देवता विश्राम करते हैं और बड़ी शोभायात्रा तक भक्तों को दिखाई नहीं देते।

#WATCH | Puri, Odisha | Preparations underway at the Jagannath Temple ahead of the Lord Jagannath’s Rath Yatra in Puri. pic.twitter.com/omDPx5zuGP