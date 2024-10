IND vs BAN : संजू और सूर्या ने बांग्लादेशी गेंदबाजों का बनाया भूत, T20I में टीम इंडिया ने बनाया अपना सर्वोच्च पावरप्ले स्कोर

IND vs BAN 3rd T20I: टीम इंडिया ने शनिवार को हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे टी-20 मैच में पावरप्ले में 82 रन का अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। इसने 2021 में टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ बनाए गए अपने सर्वश्रेष्ठ 82 रनों की बराबरी की। सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट होने के बाद, संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पहले छह ओवर में एक विकेट पर 82 रन बनाए। भारतीय ओपनर संजू सैमसन और तीसरे क्रम के बल्लेबाज कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। दोनों भारतीय बल्लेबाजों ने दोनों छोर से बेहद विस्फोटक अंदाज में रन बनाए। सैमसन ने 22 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। संजू का यह तीसरा टी20ई अर्धशतक है।

