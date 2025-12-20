Shani 2026 Predictions: नए साल में शनि इन 3 राशियों के लिए बनेगा वरदान, करियर में ग्रोथ और आर्थिक लाभ के बड़े संकेत

Shani 2026 Predictions: ज्योतिषी अक्सर शनि ग्रह के बारे में सम्मान और सावधानी दोनों तरह से बात करते हैं। यह अनुशासन, ज़िम्मेदारी और धीमी लेकिन स्थायी नतीजों से जुड़ा है। पारंपरिक मान्यता है कि जब शनि किसी पर मेहरबान होता है, तो तरक्की तुरंत नहीं होती, लेकिन वह पक्की होती है। जब ऐसा नहीं होता, तो कहा जाता है कि वही ग्रह धैर्य और संकल्प की परीक्षा लेता है।

2026 में शनि ग्रह

साल 2026 में शनि ग्रह मीन राशि में ही स्थित रहेगा। इसी राशि में वह पहले वक्री होगा और फिर उसके बाद मार्गी होगा। द्रिक पंचांग के अनुसार, 27 जुलाई 2026, सोमवार को शनि ग्रह वक्री होगा। जबकि 11 दिसम्बर , 2026, शुक्रवार को यह वक्री से मार्गी अवस्था में आएगा।

ज्योतिषियों का मानना ​​है कि 2026 में, शनि की सीधी चाल का लंबा दौर कुछ राशियों के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल समय ला सकता है। यह दौर स्थिरता, काम में साफ़ दिशा और आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार से जुड़ा है। खासकर तीन राशियों के लिए, आने वाला साल पिछले साल के मुकाबले ज़्यादा स्थिर और फायदेमंद रहने की उम्मीद है। शनि की सीधी चाल से 2026 में वृषभ, तुला और कुंभ राशि वालों को फायदा होगा।

वृषभ राशिवालों की आर्थिक स्थिति में होगा सुधार

वृषभ राशि वालों के लिए, शनि की सीधी चाल से आर्थिक स्थिति स्थिर होने की उम्मीद है। करियर को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयासों के नतीजे दिखने शुरू हो सकते हैं। जब आप नौकरी में हैं या आपका अपना बिज़नेस है, तो शनि इस दौरान आपका साथ देगा। आपकी इनकम धीरे-धीरे बढ़ सकती है। चीजें धीरे-धीरे ठीक होंगी, इसलिए रातों-रात बदलाव की उम्मीद न करें। सामाजिक मेलजोल भी बढ़ सकता है, जिससे मददगार कनेक्शन बनेंगे।

तुला राशि के जातक आर्थिक क्षेत्र में देखेंगे बदलाव

तुला राशि वाले 2026 में पैसे मैनेज करने के तरीके में बदलाव देख सकते हैं। खर्चों पर ज़्यादा कंट्रोल होने की उम्मीद है, जिससे बचत करना आसान होगा। आपको काम पर ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दी जा सकती हैं, जिससे आपको भरोसा और पहचान मिलेगी। काम का बोझ बढ़ने के बावजूद, आपको आराम महसूस होगा। यह बेहतर रहने की स्थिति या काम और ज़िंदगी के बीच सही संतुलन के कारण हो सकता है।

कुंभ राशिवालों के लिए आएंगे कई मौके

कुंभ राशि वालों के लिए, आने वाला साल खास तौर पर फायदेमंद माना जा रहा है। आर्थिक स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद है, और प्रोफेशनल प्रयासों को पहले से ज़्यादा सराहना मिल सकती है। कुछ लोगों को नए मौके मिल सकते हैं, जिसमें विदेश में काम या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट से जुड़े बदलाव शामिल हैं। जबकि करियर और इनकम अच्छी दिख रही है, ज्योतिषी सलाह देते हैं कि पूरी सेहत बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

