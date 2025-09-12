Shardiya Navratri 2025: कहीं कन्या पूजन तो कहीं गरबा, भारत के अलग-अलग हिस्सों में ऐसे मनाई जाती है नवरात्रि

Shardiya Navratri 2025: 'नवरात्रि' शब्द, जिसका अर्थ है 'नौ रातें', वह अवधि है जो नींद में मिलने वाले विश्राम और नवीनीकरण को दर्शाती है। मां दुर्गा के नौ रूपों को समर्पित नवरात्रि का त्योहार साल में दो बार मनाया जाता है। एक तो चैत्र में और एक शारदीय नवरात्रि। इस बार 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि शुरू होने वाली है जिसे पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा।

हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इसे अलग परंपरा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। जैसे- गुजरात में पारंपरिक गरबा और डांडिया नृत्य, पश्चिम बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल और देवी की मूर्तियाँ, दक्षिण भारत में बोम्मई गोलू नामक गुड़ियों की सजावट, और उत्तर भारत में कन्या पूजन के साथ-साथ उपवास और जागरण शामिल हैं। त्योहार का मूल विचार बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाना है।

देश के विभिन्न हिस्सों में नवरात्रि कैसे मनाई जाती है?

1- उत्तर भारत: दशहरा और कन्या पूजन

उत्तरी भारत में, नवरात्रि का संबंध भगवान राम की कथा से जुड़ा है। इन नौ दिनों में जगह-जगह रामलीला का मंचन होता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की कहानियों को दर्शाया जाता है। अष्टमी (आठवें दिन) या नवमी (नौवें दिन) को कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन नौ छोटी बच्चियों को देवी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार दिए जाते हैं। दसवें दिन, यानी दशहरे को, रावण, कुंभकरण और मेघनाद के विशाल पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है।

2- पूर्वी भारत- दुर्गा पूजा

पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में, नवरात्रि के अंतिम पाँच दिन दुर्गा पूजा के रूप में मनाए जाते हैं। देवी दुर्गा को दस भुजाओं वाली, सिंह पर सवार और नकारात्मकता का नाश करने वाले अस्त्र धारण किए हुए दर्शाया गया है। मंदिरों और पंडालों में राक्षस महिषासुर का वध करती दुर्गा की आदमकद मिट्टी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, जिनका समापन विजयादशमी पर विसर्जन के साथ होता है।

3- पश्चिमी भारत: गरबा और डांडिया-रास

गुजरात में, नवरात्रि अपने गरबा और डांडिया-रास नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है। गरबा में एक दीपक के साथ एक कलश के चारों ओर सुंदर गोलाकार नृत्य किया जाता है, जो गर्भ में जीवन का प्रतीक है। डांडिया-रास में नर्तक जोड़े सजी हुई बाँस की डंडियों का उपयोग करते हुए, झनझनाती घंटियों के साथ लयबद्ध आकृतियाँ बनाते हैं।

महाराष्ट्र में, त्योहार की शुरुआत घटस्थापना से होती है। लोग नौ दिनों का उपवास रखते हैं और देवी को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा करते हैं।

4- दक्षिणी भारत- कोलू और यक्षगान

दक्षिण भारत में, नवरात्रि कोलू के साथ मनाई जाती है, जो गुड़ियों और मूर्तियों की एक प्रदर्शनी होती है, जिन्हें चरणों में व्यवस्थित किया जाता है। कन्नड़ में बॉम्बे हब्बा, तमिल में बोम्मई कोलू, मलयालम में बोम्मा गुल्लू और तेलुगु में बोम्माला कोलुवु के नाम से जाने जाने वाले इन प्रदर्शनों में अक्सर देवी-देवताओं को दिखाया जाता है और सामाजिक संदेश दिए जाते हैं।

दक्षिणी भारत में इस त्योहार के दौरान विशेष रूप से देवी लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा की जाती है। नवमी के दिन, जिसे आयुध पूजा भी कहते हैं, लोग अपने औजारों, मशीनों और वाहनों की पूजा करते हैं, जो उनके काम और आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हैं।

कर्नाटक में, नवरात्रि या दशहरा में यक्षगान होता है, जो महाकाव्य कथाओं पर आधारित एक रात भर चलने वाला नृत्य-नाटिका है। राजपरिवार द्वारा आयोजित मैसूर दशहरा धूमधाम से मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त, महानवमी पर मनाई जाने वाली आयुध पूजा में औजारों, पुस्तकों और वाहनों की पूजा की जाती है। केरल में दसवां दिन, विद्यारम्भम, छोटे बच्चों को शिक्षा में दीक्षा देने का प्रतीक है।

शारदीय नवरात्रि पूरे भारत में एक सांस्कृतिक और धार्मिक एकता का सूत्र है, जो अलग-अलग रूपों और परंपराओं में शक्ति की पूजा और विजय का संदेश देता है।

Web Title: How Is Shardiya Navratri Celebrated In Different Parts Of India know