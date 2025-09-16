Ayodhya: अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी

Ayodhya: अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी
By संदीप दाहिमा | Updated: September 16, 2025 13:52 IST2025-09-16T13:51:54+5:302025-09-16T13:52:00+5:30
अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, राम मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की और सरयू नदी में डुबकी लगाई। अयोध्या का हनुमान गढ़ी मंदिर अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों में से एक है।
अयोध्या के हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी, राम मंदिर में भक्तों ने पूजा-अर्चना की और सरयू नदी में डुबकी लगाई। अयोध्या का हनुमान गढ़ी मंदिर अयोध्या के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है, मान्यता है कि हनुमान जी ने अयोध्या की रक्षा हेतु इसी स्थान पर निवास किया था, हां हनुमान जी को माता जानकी के पुत्र के रूप में पूजा जाता है। राम जन्मभूमि दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी जाना परंपरा मानी जाती है। गर्भगृह में हनुमान जी की प्रतिमा माता जानकी की गोद में बैठे बालक हनुमान के रूप में स्थापित है।
#WATCH अयोध्या: सिद्धपीठ श्री हनुमान गढ़ी मंदिर में पूजा-अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। pic.twitter.com/64ucrC1V6j— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 16, 2025