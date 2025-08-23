Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करने के लिए इन बाजारों से शॉपिंग करना होगा बेस्ट, बजट में मिलेगा हर सामान
By अंजली चौहान | Updated: August 23, 2025 13:09 IST2025-08-23T12:59:02+5:302025-08-23T13:09:11+5:30
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी बस आने ही वाली है, और इस जीवंत और आनंदमय त्योहार की तैयारी शुरू करने का समय आ गया है
Ganesh Chaturthi 2025: भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में हर साल गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म और महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी विशेष महत्व है। इस साल 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी का उत्सव शुरू हो रहा जो पूरे 10 दिनों तक चलेगा।
त्योहार के मौके पर बाजारों का सजना शुरू हो गया है। वहीं, त्योहार के समय लोग जमकर शॉपिंग करते हैं। अगर आप भी गणेश चतुर्थी की खरीदारी करना चाहते हैं तो इस बार मुंबई के इन फेमस मार्केट से जरूर सामान खरीदें। आपका त्योहार यादगार रहेगा।
1. दादर मार्केट
यह बाजार गणेश चतुर्थी की खरीदारी के लिए सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। यहाँ आपको गणपति की मूर्तियाँ, विभिन्न प्रकार की फूलों की मालाएँ (जैसे गेंदा), पारंपरिक पोशाकें, पूजा की थालियाँ, और सजावट का सारा सामान मिलता है।
दादर मार्केट अपनी फूलों की थोक बाजार के लिए भी जाना जाता है, जहाँ आपको ताजे फूल और मालाएँ किफायती दामों पर मिल सकती हैं। यह बाजार त्योहारों के दौरान बहुत जीवंत और व्यस्त हो जाता है।
2. क्रॉफर्ड मार्केट
यह एक ऐतिहासिक और विशाल बाजार है, जो गणेश चतुर्थी की सजावट की वस्तुओं के लिए बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आप सजावट के लिए कृत्रिम फूल, तोरण, झालरें, रंगीन लैंप और लाइटिंग, और गणपति के लिए गहने पा सकते हैं।
क्रॉफर्ड मार्केट थोक कीमतों पर सामान बेचने के लिए जाना जाता है, जिससे यह आपके बजट के अनुकूल हो जाता है। यहाँ आपको सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है, जिससे खरीदारी करना आसान हो जाता है।
3. लालबाग मार्केट
लालबाग क्षेत्र में, विशेष रूप से लालबागचा राजा पंडाल के पास, आपको गणपति की मूर्तियों के लिए कई दुकानें मिलेंगी। यह जगह अपनी विशाल और भव्य मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ पर घर के लिए छोटी मूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं।
यह क्षेत्र गणपति उत्सव के दौरान भक्ति और उत्साह से भर जाता है। यहाँ गणेश गलली और चिंचपोकली जैसे प्रसिद्ध गणेश मंडप भी हैं, जहाँ आप मूर्तियों को देखने के साथ-साथ पूजा सामग्री भी खरीद सकते हैं।
4. इरला, विले पार्ले वेस्ट
इस क्षेत्र में भी गणेश चतुर्थी की सजावट के लिए बहुत सी दुकानें और स्टॉल लगते हैं, जहाँ आपको फूल, मोदक (मिठाई), और पूजा से संबंधित अन्य सामग्री मिल जाएगी।
5- लोखंडवाला मार्केट, अंधेरी वेस्ट
यह बाजार भी सजावट के सामान और लाइटिंग के लिए प्रसिद्ध है।
6- नटराज मार्केट, मलाड वेस्ट
नटराज मार्केट में भी आपको सजावट की वस्तुएँ, जैसे कि झालर और अन्य सजावटी सामान, आसानी से मिल जाते हैं।