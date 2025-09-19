Dussehra 2025: भारत ही नहीं इन देशों में भी मनाया जाता है दशहरा, क्या आपको पता है इनके नाम?
By अंजली चौहान | Updated: September 19, 2025 12:56 IST2025-09-19T12:53:40+5:302025-09-19T12:56:20+5:30
Dussehra 2025: दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहते हैं, भारत के अलावा कई और देशों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये त्यौहार खास तौर पर उन देशों में मनाया जाता है जहाँ भारतीय और हिंदू समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं।
Dussehra 2025: दशहरा, जिसे विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान राम और लंका के राक्षस राजा रावण के बीच हुए खूनी संघर्ष से जुड़ा है। यह त्योहार अश्विन माह के दशमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। दश, जिसका अर्थ है दस, और हार, इस उत्सव के मूल शब्द हैं।
भारत में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अन्य भारतीयहिंदू त्योहारों की तरह ही दशहरा भी देश-विदेशों में प्रसिद्ध है। इस मौके पर कई विदेशी भारत आकर त्योहार का आनंद लेते हैं। हालांकि, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी भगवान राम के भक्त दशहरा मनाते हैं। और इसकी अपनी अनूठी कहानी है।
इन देशों में मनाया जाता है दशहरा
1- नेपाल
नेपाल में सबसे व्यापक हिंदू उत्सव को दशईं और अन्यत्र दशहरा कहा जाता है। दो सप्ताह तक, दुर्गा की पूजा प्रार्थना और प्रसाद के साथ की जाती है। यह नेपालियों के लिए अपने परिवारों के साथ मिलकर उपहार और आशीर्वाद बाँटने का समय होता है। इस दौरान लोग अपने परिवार के साथ मिलकर देवी दुर्गा की पूजा करते हैं और बड़ों से आशीर्वाद लेते हैं।
2- बांग्लादेश
यहाँ भी हिंदू समुदाय के लोग दुर्गा पूजा और विजयादशमी का त्योहार मनाते हैं। इस दिन देवी दुर्गा की मूर्तियों को विसर्जित किया जाता है।
3- श्रीलंका
श्रीलंका में भी तमिल हिंदू आबादी द्वारा यह त्योहार मनाया जाता है। यहाँ भी देवी दुर्गा की पूजा की जाती है और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया जाता है।
4- पाकिस्तान
पाकिस्तान में, सिंध जैसे क्षेत्रों में हिंदू समुदाय दशहरा मनाते हैं। इन आयोजनों में रामायण पाठ, प्रार्थना और भोज शामिल हो सकते हैं। यह समुदाय के लिए एकता और आनंद का क्षण होता है।
5- विस्बाडेन
जर्मनी के ग्रामीण शहर विस्बाडेन में भारतीय समुदाय हर साल दशहरा और नवरात्रि मनाता है। श्री पीठ निलय आश्रम इन समारोहों का केंद्र बिंदु है, जहाँ सामूहिक सैर के रूप में विशेष प्रार्थनाएँ, ध्यान-एकत्रीकरण और सेवा कार्य आयोजित किए जाते हैं।
6- मॉरीशस
मॉरीशस में, जहाँ बड़ी संख्या में लोग हिंदू परंपराओं का पालन करते हैं, दशहरा अनुष्ठानों और दुर्गा को प्रसाद चढ़ाने के साथ मनाया जाता है। यह त्योहार लोगों को एक साथ लाता है और सामुदायिक बंधनों को मजबूत करता है।
7- फ़िजी
फ़िजी में, भारतीय-फ़िजी समुदाय रंगों और संगीत के साथ दशहरा मनाता है। सांस्कृतिक प्रदर्शन, नृत्य और समारोह होते हैं। साहस और अच्छाई के मूल्यों का सम्मान करने पर ज़ोर दिया जाता है।
8- त्रिनिदाद और टोबैगो
त्रिनिदाद और टोबैगो में, हिंदू समुदाय बड़े उत्साह के साथ दशहरा मनाते हैं। कार्यक्रमों में अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रार्थनाएँ शामिल हैं। ये उत्सव अच्छाई की बुराई पर विजय के शाश्वत संदेश को उजागर करते हैं।
9- गुयाना
भारतीय-कैरिबियन लोग दुर्गा पूजा और दशहरा समान उत्साह से मनाते हैं। रामलीला और रात्रिकालीन प्रार्थना सत्र उत्सव (जागरण) के केवल दो उदाहरण हैं। इस क्षेत्र के हिंदू अक्सर अपने घरों में विशेष प्रार्थना कराने के लिए पुजारियों की मेजबानी करते हैं।
10 -ऑकलैंड
अगर आप न्यूज़ीलैंड में हैं तो दशहरा के दौरान ऑकलैंड घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह है। गिद्दा, गरबा और भरतनाट्यम जैसी कई भारतीय नृत्य शैलियाँ इस क्षेत्र में रहने वाले भारतीय लोगों द्वारा प्रायोजित जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। उत्सव के समापन पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है।
इसके अलावा, दुनिया के कई देशों जैसे यूनाइटेड किंगडम (UK), अमेरिका और कनाडा में भी भारतीय प्रवासी समुदाय द्वारा दशहरा मनाया जाता है। इन जगहों पर अक्सर स्थानीय हिंदू मंदिरों और सांस्कृतिक संघों द्वारा रावण दहन और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।