Dhanteras 2025: धनतेरस के दिन क्या खरीदना है शुभ? जानें इसका महत्व
By अंजली चौहान | Updated: October 3, 2025 13:13 IST2025-10-03T13:12:04+5:302025-10-03T13:13:10+5:30
Dhanteras 2025: धनतेरस की शाम को मुख्य द्वार पर यमराज के लिए एक दीपक जलाया जाता है, जिसे यम दीपम कहते हैं।
Dhanteras 2025: धनतेरस (धनत्रयोदशी) का पर्व धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है, और यह दिवाली के पाँच दिवसीय उत्सव का पहला दिन होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, धनतेरस का त्योहार शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। दीवाली से पहले धनतेरस के दिन खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। सोना-चांदी जैसे कीमती सामान धनतेरस के दिन खरीदना बहुत शुभ होता है।
यह त्योहार धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक यह दिन देवी लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित है। इस दिन सोना, चाँदी या कीमती वस्तुएँ खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। परिवार अपने घरों के प्रवेश द्वार पर मृत्यु के देवता यमराज के लिए एक विशेष दीपक भी जलाते हैं ताकि नकारात्मकता दूर हो।
धनतेरस पर क्या खरीदें?
धनतेरस पर सोना, चाँदी, पीतल के बर्तन या कोई भी नया घरेलू सामान खरीदने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा, झाड़ू, लक्ष्मी और गणेश की मूर्तियाँ, धनिया, नमक और भगवान कुबेर की मूर्ति खरीदना भी शुभ माना जाता है। कई लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और संपत्ति में भी निवेश करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह त्योहार समृद्धि और विकास को बढ़ाता है।
धनतेरस पर प्रमुख वस्तुएँ खरीदने का महत्व
सोना
धनतेरस पर सोना खरीदना सौभाग्य, समृद्धि और वित्तीय स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। यह देवी लक्ष्मी की भक्ति का प्रतीक है और भगवान कुबेर की कृपा का आह्वान करता है। सोने को एक सुरक्षित और मूल्यवान निवेश के रूप में भी देखा जाता है, जो परंपरा और एक स्थिर वित्तीय भविष्य दोनों सुनिश्चित करता है।
चाँदी
चाँदी की खरीदारी धार्मिक और आर्थिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यह देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, समृद्धि लाती है और घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाती है। चाँदी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है, और इसे धारण करने से परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन सुनिश्चित होता है।
पीतल के बर्तन
पीतल के बर्तन खरीदना स्वास्थ्य और समृद्धि से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, समुद्र मंथन के दौरान, भगवान धन्वंतरि पीतल का बर्तन लेकर प्रकट हुए थे। पीतल, बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, जो प्रचुरता का प्रतीक है और माना जाता है कि धनतेरस पर खरीदने पर तेरह गुना लाभ मिलता है। यह शांति, सौभाग्य और धन को आकर्षित करने वाला भी माना जाता है।
धनिया के बीज
धनतेरस पर धनिया के बीज खरीदना वृद्धि और समृद्धि से जुड़ा है। ये बीज देवी लक्ष्मी को प्रिय माने जाते हैं, और माना जाता है कि इन्हें घर लाने से धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष में, धनिया को बुध ग्रह से जोड़ा जाता है, जो व्यापार और वित्त को प्रभावित करने वाला ग्रह है। देवी लक्ष्मी को धनिया के बीज चढ़ाने से मनोकामनाएँ पूरी होती हैं और घर में समृद्धि आती है।