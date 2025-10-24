Chhath Puja 2025: दोस्तों और फैमिली के साथ छठ पूजा पर घूमने के लिए बेस्ट है ये घाट, देखकर हो जाएंगे खुश

Chhath Puja 2025: छठ पूजा भारत के सबसे प्रतिष्ठित त्योहारों में से एक है, जो सूर्य देव और छठी मैया की पूजा के लिए चार दिनों तक मनाया जाता है। इस दिन व्रत, प्रार्थना, भक्ति गीत और डूबते व उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। पारंपरिक रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मनाए जाने वाले इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में अब पूरे भारत के श्रद्धालु भाग लेते हैं।

यह त्योहार नदी के घाटों से जुड़ा हुआ है, जहाँ हज़ारों लोग सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले अर्घ्य (सूर्य को जल चढ़ाना) देने के लिए एकत्रित होते हैं।

छठ पूजा एक अनुष्ठान से कहीं बढ़कर है; यह एक दृश्य और सांस्कृतिक तमाशा है, जिसमें नदी पर तैरते दीपक, हवा में गूंजते भक्ति गीत और लोगों को एक साथ लाने वाली सामुदायिक भावना होती है। 2025 में, ये घाट एक बार फिर इस त्योहार का केंद्र बन जाएँगे, जो श्रद्धालुओं और आगंतुकों, दोनों के लिए आस्था और परंपरा का एक मार्मिक अनुभव प्रदान करेंगे।

छठ पूजा 2025 देखने के लिए खूबसूरत घाट

छठ पूजा 2025, 25 अक्टूबर से शुरू होकर चार दिनों तक चलेगी। भक्त भारत भर के घाटों पर नदी के किनारे अनुष्ठान करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिसमें पानी में खड़े होकर प्रार्थना करना और पारंपरिक गीत गाना शामिल है। प्रमुख क्षेत्रों में बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली शामिल हैं।

भारत के घाट जहाँ आप छठ पूजा 2025 के लिए जा सकते हैं

1. सूर्य घाट, गया (बिहार)

सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक, यह घाट फल्गु नदी के तट पर स्थित है। भक्त सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अर्घ्य देते हैं।

2. कंगन घाट, पटना (बिहार)

गंगा नदी के किनारे भव्य समारोहों और व्यवस्थित आयोजनों के लिए प्रसिद्ध।

3. अदालत घाट, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)

गंगा के किनारे स्थित यह घाट वाराणसी के प्राचीन आकर्षण और छठ पूजा के अनुष्ठानों का संगम है।

4. यमुना घाट, दिल्ली

राजधानी में श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख स्थल, कश्मीरी गेट के पास स्थित।

5. सुवर्णरेखा घाट, जमशेदपुर (झारखंड)

सुवर्णरेखा नदी के किनारे एक शांत और सुकून भरा स्थान।

6. रवींद्र सरोवर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

दक्षिण कोलकाता में स्थित यह झील दीयों और भक्ति से जगमगाती है।

7. दीघा घाट, पटना (बिहार)

प्राकृतिक सुंदरता और बड़े पैमाने पर होने वाली भागीदारी के लिए जाना जाता है।

गया, पटना और वाराणसी जैसे शहरों में पारंपरिक घाट आज भी केंद्रीय हैं, लेकिन दिल्ली और कोलकाता जैसे शहरों ने इस त्योहार को शहरी परिवेश के अनुरूप ढाल लिया है। स्थानीय सरकारें अक्सर श्रद्धालुओं के लिए साफ़ और सुरक्षित घाटों की व्यवस्था करती हैं, और त्योहार के दृश्य दीप, रंग-बिरंगे परिधान और अनुष्ठानिक व्यवस्थाएँ महानगरीय परिवेश में भी परंपरा को जीवंत कर देती हैं।

छठ पूजा घाटों पर घूमने के लिए टिप्स

खासकर लोकप्रिय घाटों पर, एक अच्छी जगह सुरक्षित करने के लिए जल्दी पहुँचें।

स्थानीय दिशानिर्देशों का पालन करें और अनुष्ठानों और श्रद्धालुओं का सम्मान करें।

पानी में खड़े होने के लिए उपयुक्त आरामदायक कपड़े और जूते पहनें।

नदी के किनारे बच्चों और बुज़ुर्गों को निगरानी में रखें।

इस अनुभव को कैद करें, लेकिन पूजा कर रहे श्रद्धालुओं का ध्यान रखें।

छठ पूजा 2025 भक्ति, संस्कृति और समुदाय के एक मार्मिक उत्सव का वादा करती है। चाहे आप गया के प्रतिष्ठित सूर्य घाट जाएँ या दिल्ली के शहरी यमुना घाट, इस त्योहार को देखने से भारत के आध्यात्मिक हृदय की एक झलक मिलती है।

सूर्योदय के समय नदी के किनारे, हज़ारों श्रद्धालुओं से घिरे हुए, आप आस्था, परंपरा और एकजुटता के उस अनूठे मिश्रण को महसूस कर सकते हैं जो छठ पूजा को परिभाषित करता है।



