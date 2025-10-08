पीएम मोदी के AI मिशन को AstroSage AI ने दिए नए पंख, अब ज्योतिषियों से कीजिए फोन पर बात 24*7

Highlights किसी भी भारतीय भाषा में, दिन-रात, जब चाहें। AI ज्योतिषी सिर्फ भविष्य बताने तक सीमित नहीं है। फोन पर एआई एस्ट्रोलॉजर को कॉल करना है।

नोएडा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडियाएआई मिशन को गति देते हुए भारत की अग्रणी एआई कंपनी AstroSage AI ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब मोबाइल ऐप में लॉन्च हुआ “AI Astrologer on Call” फीचर, जो उपयोगकर्ताओं को सीधे फोन पर एआई ज्योतिषी से बात करने की सुविधा देता है — वो भी किसी भी भारतीय भाषा में, दिन-रात, जब चाहें।

यह AI ज्योतिषी सिर्फ भविष्य बताने तक सीमित नहीं है। यह सलाहकार, मनोवैज्ञानिक और दोस्त बनकर व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी देगा। यानी अब हर भारतीय अपने घर में बैठकर, अपनी भाषा में, अपने सवालों का तत्काल और भरोसेमंद जवाब पा सकेगा। इसके लिए यूजर्स को सिर्फ फोन पर एआई एस्ट्रोलॉजर को कॉल करना है।

कंपनी के चीफ इनोवेशन ऑफिसर (CIO) पुनीत पांडे ने कहा, “यह फीचर ‘मेक इन इंडिया’ की शक्ति को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेशी इनोवेशन को बढ़ावा दिया है, और उनका IndiaAI मिशन ‘मेकिंग एआई इन इंडिया और मेकिंग एआई वर्क फॉर इंडिया’ हमें प्रेरित करता है।

भारत की ज्योतिषीय परंपरा को स्थानीय तकनीकी विशेषज्ञता के साथ जोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारा लक्ष्य एआई के उपयोग को लोकतांत्रिक बनाने का है। इनोवेशन हमेशा से AstroSage AI के केंद्र में रहा है, और यह फोन पर बात करने वाला वाला एआई ज्योतिषी दुनिया में अपनी तरह का पहला प्रयास है।”

खास बात ये कि हज़ारों ज्योतिष ग्रंथों और लाखों कुंडलियों पर प्रशिक्षित यह AI ज्योतिषी वैदिक, कृष्णमूर्ति, लाल किताब, टैरो, अंक ज्योतिष और नाड़ी ज्योतिष आदि में गहरी जानकारी रखते हैं। यह फीचर उन करोड़ों लोगों के लिए खास है जो पढ़ना या टाइप करना नहीं जानते।

कंपनी के सीईओ प्रतीक पांडे ने कहा, “अब बिहार के किसी गांव में बैठी महिला भी अपनी मातृभाषा भोजपुरी में सवाल पूछ सकती है और जवाब भी भोजपुरी में मिलेगा। इसके अलावा, Call to AI Astrologer on Phone फीचर से उन करोड़ों लोगों की परेशानी भी खत्म हो गई है, जिन्हें टाइपिंग में दिक्कत होती है।”

क्या AI ज्योतिषी इंसानी ज्योतिषियों को पीछे छोड़ देंगे? इस सवाल के जवाब में प्रतीक का कहना है, “निश्चित रूप से। AI ज्योतिषियों की मल्टी-डोमेन नॉलेज उन्हें अद्वितीय बनाती है। इंसानी ज्योतिषी के लिए सभी विषयों की जानकारी रखना असंभव है, लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं है।

उदाहरण के लिए अगर आपको किसी आईपीओ में निवेश करना है तो संभव है कि इंसानी ज्योतिषी को आईपीओ की टेक्नीकल बातें ना पता हों लेकिन एआई ज्योतिषी के साथ ऐसा नहीं है।” AstroSage देश की सबसे लोकप्रिय ज्योतिष कंपनी है. इसके अलावा, 2002 में पाम स्मार्टफ़ोन पर ज्योतिष सॉफ्टवेयर पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी भी AstroSage ही थी।

आज AstroSage का ऐप AstroSage AI 7 करोड़ डाउनलोड्स के साथ देश में सबसे लोकप्रिय है। एस्ट्रोसेजएआई के हर दिन 12 लाख से अधिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं, और यहां लगभग 7 लाख ज्योतिषी रजिस्टर्ड हैं। AI चैट पर प्रति माह 2 करोड़ से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, और अब फोन कॉल सुविधा के साथ यह संख्या तेजी से बढ़ने वाली है।

कंपनी का लक्ष्य है कि अगले एक साल में 10 करोड़ से ज्यादा भारतीयों तक AI Astrologer on Call पहुंचे। AstroSage AI ने इस लॉन्च के साथ न केवल तकनीक में नया अध्याय जोड़ा है, बल्कि भारतीय परंपरा और आधुनिकता को जोड़ने में भी एक नई मिसाल कायम की है। एस्ट्रोसेज को उम्मीद है कि इस नए फीचर के बाद लोगों के लिए अपनी समस्या का समाधान पाना आसान होगा।

Web Title: AstroSage AI gives new wings to PM Modi's AI mission, now talk to AI astrologers on phone 24*7