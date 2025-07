Amarnath Yatra 2025: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 6,411 तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू से रवाना हुआ

Amarnath Yatra 2025: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वार्षिक अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का तीसरा जत्था शुक्रवार सुबह जम्मू बेस कैंप से कश्मीर के लिए रवाना हुआ जबकि कल रवाना हुआ जत्‍था आज गुफा में दर्शन करेगा। अभी तक 20 हजार के करीब यात्री हिमलिंग के दर्शन कर चुके हैं।

अधिकारियों ने बताया कि आज कुल 6,411 यात्री दो अलग-अलग काफिलों में रवाना हुए - एक बालटाल और दूसरा पहलगाम - हिमालय में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर की अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने के लिए।

अधिकारियों के अनुसार, बहु-स्तरीय सुरक्षा कवर के तहत 130 बसों, 46 मध्यम मोटर वाहनों (एमएमवी), 113 हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी) और 2 दोपहिया वाहनों सहित 291 वाहनों को परिवहन के लिए तैनात किया गया था।

आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, तीर्थयात्रियों के तीसरे जत्थे में 4,723 पुरुष, 1,071 महिलाएं, 37 बच्चे, 487 साधु और 93 साध्वियां शामिल थीं।

