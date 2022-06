Amarnath Yatra 2022: जयेष्ठ पूर्णिमा पर भगवान शिव की प्रथम पूजा संपन्न, 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू, जानें शेयडूल

Highlights पवित्र गुफा से सुबह व शाम को आरती का सीधा प्रसारण भी करवाने का फैसला किया गया है। आरती का सीधा प्रसारण 30 जून से 11 अगस्त तक होगा। आरती अमरनाथ श्राइन बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रसारित होगी।

Amarnath Yatra 2022: दो सालों के बाद संपन्न होने वाली अमरनाथ की वार्षिक यात्रा के लिए जयेष्ठ पूर्णिमा पर होने वाली प्रथम पूजा को इस बार भी पवित्र गुफा में आयोजित किया गया। वर्ष 2019 में इसे जम्मू में संपन्न किया गया था पर जबकि पिछले साल अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिए जाने के बावजूद भी प्रथम पूजा पवित्र गुफा में संपन्न की गई थी।

अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक, अमरनाथ गुफा में मंगलवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा पर प्रथम पूजा हुई। साधु-संत व विद्वानों ने हवन और आरती कर पवित्र हिमलिंग की विधिवत पूजा-अर्चना की। इसमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नितेश्वर कुमार के साथ बूढ़ा अमरनाथ यात्री न्यास के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

J&K | To mark the beginning of the annual Amarnath Yatra, 'Pratham puja' was performed today on the occasion of Jyestha Purnima at the holy cave shrine of Lord Shiva.



