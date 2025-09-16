Aaj Ka Rashifal 16 September 2025: आज मंगलवार को किसका होगा 'मंगल' और 'किसका अमंगल', जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 16 September 2025: पढ़ें अपना दैनिक राशिफल (Dainik Rashifal) और जानें अपना आज का भविष्य। आज का राशिफल (Daily Horoscope), वैदिक ज्योतिष की गणना पर आधारित है। इस राशिफल (Dainik Rashifal) की मदद से आप यह जान सकते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीतेगा। क्या आपको शानदार परिणाम मिलेंगे या दिन मिलाजुला रहेगा अथवा करना होगा चुनौतियों का सामना। इसमें सभी 12 राशियों (मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन) का फलादेश निहित है, जो आसान भाषा में है।

मेष दैनिक राशिफल: आज वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से नाराजगी चल रही तो वह दूर होगी। व्यापार में मुनाफा होगा। ऑफिस में सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त हो सकता है।

वृषभ दैनिक राशिफल: आज शत्रु भी आपके ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगे। उनसे बचकर रहना होगा। जीवनसाथी की ओर से आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है।

मिथुन दैनिक राशिफल: आज शिक्षा को लेकर विद्यार्थी थोड़े चिंतित दिखाई दे सकते हैं। कार्यक्षेत्र में स्वयं के ऊपर भरोसा रखें, अच्छे नतीजे मिलेंगे। किसी विवाद पर उलझ सकते हैं।

कर्क दैनिक राशिफल: आज किसी दोस्त या रिश्तेदार से आप कोई खुशखबरी प्राप्त कर सकते हैं। लग्जरी सामान को खरीदने में धन खर्च हो सकता है। काम के प्रति समर्पण आपको सफलता दिलाएगा।

सिंह दैनिक राशिफल: आज घरवालों से किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है। आलस को त्यागकर थोड़ा मेहनत पर ध्यान देना होगा। प्रियतम के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा।

कन्या दैनिक राशिफल: आज घर-परिवार में खुशियां आएंगी। आप धन बचत कर पाने में सफल होंगे। शाम का समय चुनौतीपूर्ण रह सकता है। इच्छाओं का त्याग करना पड़ सकता है।

तुला दैनिक राशिफल: आज कोई खोई हुई वस्तु आपको वापस मिल सकती है। वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी से रिश्ते मधुर होंगे। व्यापार में मुनाफ होगा। सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा।

वृश्चिक दैनिक राशिफल: आज आर्थिक पक्ष कमजोर नजर आ रहा है। धन हानि हो सकती है। लेनदेन में सावधानी बरतें। संभव हो तो आज लेनदेन से बचें। आर्थिक परेशानी से मन खिन्न रह सकता है।

धनु दैनिक राशिफल: आज बड़े भाई-बहनों के साथ रिश्ते मधुर बनेंगे। कार्यक्षेत्र में मुनाफा होगा। आज परिस्थितियां आपके अनुकूल दिखाई दे रही हैं।

मकर दैनिक राशिफल: आज यदि आप नई नौकरी की तलाश हैं तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। सोच-विचार कर निर्णय लेने की जरूरत होगी।

कुंभ दैनिक राशिफल: आज कार्यक्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसा भी संभव है कि आपकी कोई कामना पूरी हो, जिसे पाकर आपका दिल गद-गद हो जाएगा।

मीन दैनिक राशिफल: आज किसी रहस्य को जानने की प्रबल इच्छा कर सकती है। ससुराल वालों से रिश्ते में खटास आ सकती है। कार्यक्षेत्र के लिए दिन सामान्य है।

