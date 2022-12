Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी महबूबा मुफ्ती, कहा- राहुल गांधी के अदम्य साहस को सलाम

Highlights उन्होंने मंगलवार को यात्रा में शामिल होने का ऐलान सोशल मीडिया पर भी किया कहा - फासीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वाले के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 20 जनवरी को जम्मू-कश्मीर पहुंचेगी

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। उन्होंने यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी के न्यौते के स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने मंगलवार को इसका ऐलान सोशल मीडिया पर भी किया है। पीडीपी प्रमुख ने कहा, कांग्रेस की ओर से उन्हें अगले महीने जम्मू-कश्मीर पहुंचने पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “मुझे आज कश्मीर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया गया है। उनके अदम्य साहस को सलाम और मेरा मानना है कि फासीवादी ताकतों को चुनौती देने का साहस रखने वाले के साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य है। बेहतर भारत की ओर उनके मार्च में शामिल होऊंगी।”

Ive been formally invited to join @RahulGandhi ji for his Bharat Jodo Yatra in Kashmir today. Salute his indomitable courage & I believe it is my duty to stand with someone who has the courage to challenge fascist forces. Will be joining him in his march towards a better India.