Dating Tips: अगर आप भी हैं सिंगल तो इन 6 डेटिंग ऐप्स से ढूंढे पार्टनर, बन जाएगी बात

Highlights अगर आप भी सिंगल हैं और जल्द ही मिंगल होना चाहते हैं तो आप भी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके देखें। लोग अपना ज्यादातर समय ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में बिताते हैं।

Dating Tips: टेक्नोलॉजी के बढ़ते दौर में आज का यूथ अपना पार्टनर चुनने के लिए डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने लगा है। सोशल मीडिया, व्हाट्सऐप के बाद लोग अपना ज्यादातर समय ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स में बिताते हैं। ऐसे में अगर आप भी सिंगल हैं और जल्द ही मिंगल होना चाहते हैं तो आप भी डेटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके देखें।

दरअसल ऑनलाइन कई ऐसी ऐप्स मौजूद हैं जो दो अनजान लोगों को मिलाने में मदद करती हैं। यानी कि लोग इस ऐप के जरिए एक-दूसरे को डेट करते हैं। हम अपनी इस खबर में आपको कुछ पॉपुलर डेटिंग ऐप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आईए जानते हैं उन 6 डेटिंग ऐप्स के बारे में जो भारत में काफी प्रचलित हैं। यही नहीं, ये वो ऐप्स हैं जो एंड्राइड और आई फोन दोनों में काम करती हैं।

Tinder

टिंडर ऐसी डेटिंग ऐप है जो दुनियाभर में काफी पॉपुलर है। टिंडर ऐप के जरिए आप अनजान लोगों से मिलते हैं जहां से आपके प्यार की कहानी शुरू होती है। टिंडर में आपको सामने वाले यूजर की फोटो और उसके बारें में जानकारी दी जाती है। जिसे देख आप अपने पार्टनर को पसंद कर सकते हैं। जिस यूजर के प्रोफाइल को आप देख रहे हैं अगर उसमें दिलचस्पी है, तो उस प्रोफाइल पर दाई ओर स्वाइप कर सकते हैं या फिर अगर उसे रिजेक्ट करना है तो बाई ओर स्वाइप करें। यह ऐप एंड्रॉयड और आइओएस के लिए फ्री में उपलब्ध है।

How About We

अगर आप सिंगल है और अपनी बेस्ट डेट का इंतजार कर रहे हैं, तो How About We आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है। यह ऐप आपको बेस्ट डेट के तरीकों के बारे में बताता है, चाहे वह सुबह की कॉफी डेट हो, जॉगिंग या पब डेट। इस ऐप के जरिए यूजर्स दूसरे यूजर के डेट आइडियाज, प्रोफाइल्स और मैसेजेस को भी चेक कर सकते हैं और फिर उन्हें ऑफलाइन मिलने के लिए बोल सकते हैं। यूजर्स प्रोफाइल और डेट आइडियाज को फ्री में सेटअप कर सकते हैं। वहीं, इसके दूसरे फीचर्स का इस्तेमाल करने के लिए यूजर को पेमेंट करना होगा। यह ऐप एंड्रॉयड और आइओएस के लिए फ्री में उपलब्ध है।

Woo

वू भी एक लोकप्रिय डेटिंग ऐप है। इस ऐप में आपको अपनी पर्सनल कुछ जानकारी जैसे कि आपकी हॉबीज, नाम, बर्थडे आदि देनी होती है। अगर किसी से आपकी पसंद, पसंद-नापसंद मिलती है तो ये ऐप्स आपके पार्टनर से आपको मिलाने में मदद करेगा। 2014 में आई इस ऐप ने दावा किया है कि अभी तक इस ऐप के जरिए 10,000 लोग अपने पार्टनर से मिले हैं।

Match.com

मैच डॉट कॉम अपने मोबाइल यूजर्स को एक फ्री डेटिंग का बेहतर अनुभव देता है। इस ऐप के फ्री यूजर्स अपना ऑनलाइन प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं, अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड कर सकते हैं। यह ऐप यूजर्स की पसंद के हिसाब से रोज कुछ नए मैचेज भेजता है। आपके प्रोफाइल को किसने विजिट किया यह भी आप इस ऐप से देख सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इसके अलावा आप सामने वाले यूजर की प्रोफाइल को लाइक-अनलाइक भी कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर्स नए Android Wear integration से सर्च कर सकते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज कर सकते हैं और matches को रेट कर सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और आइओएस के लिए फ्री में उपलब्ध है।

Truly Madly

यह ऐप आपके धर्म, आय, आयु और अन्य चीजों की जानकारी प्राप्त करता है। आपके द्वारा दिए गए जानकारी को वेरिफाई करने के लिए आपसे आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग जाता है। इस पूरे प्रोसेस के बाद ये ऐप आपको सही पार्टनर चुनने में मदद करता है। ये ऐप आपके सोशल अकाउंट से भी आपकी जानकारी उठाता है।

Bumble

एक और लोकप्रिय और अनोखा ऐप बम्बल है। यह ऐप काफी हद तक टिंडर के जैसा है और यदि आपको कोई मैच पसंद है तो आपको दाईं ओर स्वाइप करना होगा। अब आप इसे यहां से कैसे लेते हैं यह पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। अगर आपको एक मैच मिल गया है, तो आपको एक दिन के भीतर बातचीत शुरू करनी होगी, अन्यथा मैच गायब हो जाएगा।

Web Title: dating tips six best dating apps for Android and Iphone in India that you must try