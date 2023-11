Rajasthan Polls: जाति जनगणना, किसानों को 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का वादा, कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी किया, देखें मुख्य बातें

Highlights राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 25 नवंबर को होगा। नतीजे तीन दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। लोगों के लिए सात गारंटियों की घोषणा कर चुके हैं।

Rajasthan Polls: कांग्रेस ने मंगलवार को जयपुर में आगामी राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने किसानों को 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी देने का वादा किया है। पंचायत स्तर पर भर्ती और जाति जनगणना के लिए एक नई योजना का भी वादा किया।

'जनघोषणा पत्र' का अनावरण कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी नेता सचिन पायलट समेत अन्य ने जारी किया। अपनी कुर्सी बरकरार रखने की उम्मीद कर रहे सीएम गहलोत ने पहले राज्य के लोगों को सात "गारंटियों" की घोषणा की थी।

#WATCH | Rajasthan Elections | Congress president Mallikarjun Kharge, CM Ashok Gehlot, state Congress president Govind Singh Dotasara and party leader Sachin Pilot, along with others, launch the party's election manifesto in Jaipur. pic.twitter.com/hC2EFU3klq