Gold Rate Today: आज का सोने का रेट, जानें 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत

By संदीप दाहिमा | Updated: December 20, 2025 18:11 IST2025-12-20T18:09:45+5:302025-12-20T18:11:49+5:30

Gold Rate in Delhi: 20 दिसंबर 2025 को दिल्ली में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,35,490 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Mumbai: मुंबई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,35,450 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Bangalore: बैंगलोर में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,36,535 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Chennai: चेन्नई में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,36,450 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Hyderabad: हैदराबाद में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,36,350 प्रति 10 ग्राम।

Gold Rate in Kolkata: कोलकाता में सोने के दाम 24 कैरेट सोने की कीमत ₹ 1,35,780 प्रति 10 ग्राम।

