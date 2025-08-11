Gold Price Today, 11 August 2025: सोना हुआ महंगा, ₹1,00,700 रुपये प्रति 10 ग्राम, जानें आज का सोने-चांदी का भाव

By संदीप दाहिमा | Updated: August 11, 2025

मजबूत हाजिर मांग के कारण सटोरियों के ताजा सौदों की लिवाली से सोमवार को वायदा कारोबार में सोने का भाव 1,098 रुपये बढ़कर 1,00,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने के अनुबंधों का भाव 1,098 रुपये या 1.08 प्रतिशत बढ़कर 1,00,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

इसमें 15,443 लॉट के लिए कारोबार हुआ। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में दिसंबर डिलीवरी वाले कॉमेक्स सोना वायदा का भाव 0.94 प्रतिशत गिरकर 3,365.94 डॉलर प्रति औंस रह गया।

प्रतिभागियों के अपने सौदे कम करने से चांदी की कीमत सोमवार को 749 रुपये घटकर 1,14,132 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई।

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में, सितंबर डिलीवरी वाले चांदी अनुबंध की कीमत 749 रुपये या 0.65 प्रतिशत घटकर 1,14,132 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। इसमें 15,328 लॉट के लिए कारोबार हुआ।

विश्लेषकों ने कहा कि बाजार में मौजूदा स्तरों पर प्रतिभागियों की बिकवाली के कारण चांदी की कीमतों पर असर पड़ा। वैश्विक स्तर पर, न्यूयॉर्क में चांदी 0.70 प्रतिशत की गिरावट के साथ 38.07 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी।

