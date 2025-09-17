विश्वकर्मा पूजा पर सोना-चांदी हुआ सस्ता, गोल्ड रेट में गिरावट, जानें आज का सोने-चांदी का भाव क्या है
Gold and silver become cheaper on Vishwakarma Puja, gold rate falls, know today's gold and silver prices | विश्वकर्मा पूजा पर सोना-चांदी हुआ सस्ता, गोल्ड रेट में गिरावट, जानें आज का सोने-चांदी का भाव क्या है | Lokmat News Hindi
विश्वकर्मा पूजा पर सोना-चांदी हुआ सस्ता, गोल्ड रेट में गिरावट, जानें आज का सोने-चांदी का भाव क्या है
By संदीप दाहिमा | Updated: September 17, 2025 19:36 IST2025-09-17T19:22:13+5:302025-09-17T19:36:38+5:30