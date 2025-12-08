Gold Rate Today: महंगा हुआ सोना, जानें 8 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत
8 December 2025 Gold Becomes Expensive During the Wedding Season, know the price of gold in Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad and Kolkata | Gold Rate Today: महंगा हुआ सोना, जानें 8 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत | Lokmat News Hindi
Gold Rate Today: महंगा हुआ सोना, जानें 8 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत
By संदीप दाहिमा | Updated: December 8, 2025 15:49 IST2025-12-08T15:45:57+5:302025-12-08T15:49:50+5:30