World Boxing Championships 2023: महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के फाइनल में जरीन और नीतू गघांस, सिल्वर मेडल पक्का

Highlights महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। नीतू ने मजबूत वापसी करते हुए दमदार ‘हुक्स’ और ‘जैब्स’ जड़े। अगले तीन मिनट काफी तनावपूर्ण रहे जिसमें नीतू ने बाल्कीबेकोवा से बेहतर प्रदर्शन किया।

World Boxing Championships 2023: मौजूदा चैम्पियन निकहत जरीन (50 किग्रा) ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने कोलंबियाई मुक्केबाज इंग्रिट लोरेना वालेंसिया विक्टोरिया के खिलाफ अपना सेमीफाइनल बाउट जीता।

जरीन (50 किग्रा) और नीतू गघांस (48 किग्रा) ने गुरुवार को यहां अपने अंतिम मुकाबलों में शानदार जीत से महिला विश्व मुक्केबाजी चैम्पियनशिप के फाइनल में प्रवेश किया। निकहत ने जहां रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता कोलंबिया की इंग्रिट वालेंसिया को 5-0 से शिकस्त दी तो वहीं नीतू ने कजाखस्तान की अलुआ बाल्कीबेकोवा पर 5-2 से जीत हासिल की।

India's Nikhat Zaree wins her semifinal bout against Colombian boxer Ingrit Lorena Valencia Victoria to enter the final of the Women's World Boxing Championships.



(File photo) pic.twitter.com/04fGyiRwpq