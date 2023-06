Women's Junior Asia Cup Hockey 2023: जूनियर एशिया कप में महिला टीम ने किया धमाल, उज्बेकिस्तान को 22-0 से करारी शिकस्त, अन्नू ने किए 6 गोल, 5 जून को मलेशिया से टक्कर

Highlights महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार आगाज किया। भारत ने शुरू से ही आक्रामक तेवर अपनाए। अन्नू के गोल से भारत ने पहले क्वार्टर में 3-0 से बढ़त बनाई।

Women's Junior Asia Cup Hockey 2023: अन्नू की दोहरी हैट्रिक की मदद से भारत ने शनिवार को यहां उज्बेकिस्तान को 22-0 से करारी शिकस्त देकर महिला जूनियर एशिया कप हॉकी प्रतियोगिता में अपने अभियान का शानदार आगाज किया।

भारत की तरफ से अन्नू (13वें, 29वें, 30वें, 38वें, 43वें, 51वें मिनट) ने बेहतरीन खेल दिखाया। उनके अलावा वैष्णवी विठ्ठल फाल्के (तीसरे, 56वें), मुमताज खान (छठे, 44वें, 47वें, 60वें); सुनेलिता टोप्पो (17वीं, 17वीं); अन्य निशाने पर मंजू चोरसिया (26वें), दीपिका सोरेंग (18वें, 25वें), दीपिका (32वें, 44वें, 46वें, 57वें) और नीलम (47वें) ने भी गोल दागे।

