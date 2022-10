सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंटः फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, कल खिताबी जंग

Highlights भारत के पांच मैचों में टीम के आठ अंक रहे। टीम आस्ट्रेलिया 13 अंक के साथ पहले पायदान पर है। आस्ट्रेलिया ने अंतिम राउंड रॉबिन लीग मैच में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से पराजित किया।

Sultan Johor Cup Hockey Tournament 2022: भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम राउंड रॉबिन चरण में दूसरे स्थान पर रहने के बाद सुल्तान जोहोर कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई जहां उसकी भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से होगी। भारत ने आखिरी राउंड रोबिन लीग मैच में ग्रेट ब्रिटेन से 5-5 से ड्रॉ खेला। शनिवार को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा।

इससे पांच मैचों में टीम के आठ अंक थे और टीम आस्ट्रेलिया (पांच मैचों में 13 अंक) के बाद दूसरे स्थान पर रही। भारत की तरफ से पूवन्ना सीबी (सातवें मिनट), अमनदीप (50वें मिनट), अरिजीत सिंह हुंदल (53वें मिनट) और शारदा नंद तिवारी (56वें और 58वें मिनट) ने, जबकि ग्रेट ब्रिटेन के लिए मैक्स एंडरसन (पहले और 40वें), हैरिसन स्टोन (42वें मिनट) और जामी गोल्डन (54वें और 56वें) ने गोल किए।

#SultanJohorCup2022



India qualify for final in Sultan of Johor Cup hockey tournament



READ: https://t.co/uW1sKLZWjJpic.twitter.com/NJXO9bYNbK