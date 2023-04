Spanish Football League La Liga: छह मैचों से चले आ रहे विजय अभियान को बार्सिलोना ने रोका, एटलेटिको मैड्रिड को 1-0 से हराया, 30 मैचों में 76 अंक के साथ खिताब जीतने के करीब

Highlights अभी आठ दौर के मैच होने बाकी हैं। पिछले 13 मैचों से चला आ रहा अजेय अभियान भी थम गया। सेविला ने विल्लारियाल को 2-1 से जबकि वेलेंसिया ने एल्ची को 2-0 से हराया।

Spanish Football League La Liga: बार्सिलोना ने एटलेटिको मैड्रिड के पिछले छह मैचों से चले आ रहे विजय अभियान को रोककर स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में खिताब जीतने की तरफ मजबूत कदम बढ़ाए। बार्सिलोना ने फेरान टोरेस के 44वें मिनट में किए गए गोल की मदद से एटलेटिको को 1-0 से हराया जिससे वह चार साल में पहली बार स्पेनिश लीग का खिताब जीतने के करीब पहुंच गया है।

बार्सिलोना के 30 मैचों में 76 अंक हैं और उसने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रियाल मैड्रिड पर 11 अंक की बढ़त हासिल कर ली है। रियाल मैड्रिड के 30 मैचों में 65 अंक हैं। अभी आठ दौर के मैच होने बाकी हैं। एटलेटिको का इस हार से पिछले 13 मैचों से चला आ रहा अजेय अभियान भी थम गया। वह 30 मैचों में 60 अंक लेकर तीसरे स्थान पर बना हुआ है। अन्य मैचों में सेविला ने विल्लारियाल को 2-1 से जबकि वेलेंसिया ने एल्ची को 2-0 से हराया।

