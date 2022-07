Singapore open 2022: पीवी सिंधु ने चीन की वांग जी यी को हराकर जीता पहला सिंगापुर ओपन खिताब

Highlights पीवी सिंधु ने जीता पहला सिंगापुर ओपन खिताब चीन की वांग जी यी को फाइनल में हराया तीन सेटों तक चला निर्णायक मुकाबला

नई दिल्ली: भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु सिंगापुर ओपन 2022 की विजेता बन गई हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता सिधु ने फाइनल मुकाबले में चीन की वांग जी यी को 21-9, 11-21, 21-15 से हराया।

भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु का मुकाबला सेमीफाइनल में जापान की गैर वरीय खिलाड़ी साइना कावाकामी से था। सिंधु ने कावाकामी को सेमीफाइनल में सीधे सेटो में 21-15, 21-7 के अंतर से हराया था। सेमीफाइनल मुकाबला सिंधु के लिए पूरी तरह से एकतरफा रहा। दुनिया की नंबर-7 बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु के सामने कावाकामी बेबस नजर आई थीं।

सिंधु और वांग जी यी के बीच खेला गया फाइनल मैच बेहद रोचक रहा। सिंधु ने सेमीफाइनल में जहां एकतरफा जीत दर्ज की थी वहीं फाइनल में उन्हें कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तीन सेटों तक चले निर्णायक मुकाबले में सिंधु ने पहले सेट से जीत के साथ आगाज किया। लेकिन दूसरे सेट में चीनी खिलाड़ी ने शीनदार पलटवार किया और मुकाबले को बराबरी पर ला दिया। तीसरे सेट में सिंधु ने शानदार खेल दिखाते हुए 21-15 से जीत दर्ज की। हालांकि तीसरे सेट की शुरूआत में वांग जी यी ने कड़ा संघर्ष किया और पहले 10 अंको तक मैच लगभग बराबरी पर था। लेकिन फिर सिंधु ने मुकाबले में बढ़त बनाई और चीनी खिलाड़ी को वापसी करने का मौका नहीं दिया।

बता दें कि पीवी सिंधु ने इसी साल मार्च में स्विस ओपन का खिताब भी जीता था। स्विस ओपन के फाइनल में सिंधु ने थाइलैंड की बुसानन ओंगबामरंगफाम को हराया था। इस साल का सिंधु का ये दूसरा महत्वपूर्ण खिताब है। सिंधु के पहले सिंगापुर ओपन खिताब जीतने के बाद उन्हें मिलनी वाली शुभकामनाओं का दौर शुरू हो गया है। पीवी सिंधु की जीत पर महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजुजु और आनंद महिंद्रा जैसी प्रमुख हस्तियों ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी है।

And the champ brings good news for India 🇮🇳 and makes us proud once again !@Pvsindhu1 defeats China’s Wang Zhi Yi to clinch her maiden #SingaporeOpen2022 !

Super Congratulations #PVSindhu !

Great game 🏸!

You inspire millions !#badmintonpic.twitter.com/5ZDUtr0HeY