French Open 2022: रोहन बोपन्ना और माटवे मिडिलकूप का कमाल, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची जोड़ी

French Open 2022: रोहन बोपन्ना और माटवे मिडिलकूप का कमाल, फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची जोड़ी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2022 10:38 AM

बोपन्ना और उनके डच साथी फ्रेंच ओपन के सेमीफाइनल में अल सल्वाडोर के 12वीं वरीयता प्राप्त मार्सेलो अरेवालो और नीदरलैंड के जीन-जूलियन रोजर से भिड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि बोपन्ना ने 2015 के बाद पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम स्पर्धा के पुरुष युगल सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। भारतीय टेनिस सुपरस्टार ने विंबलडन चैम्पियनशिप के 2015 संस्करण में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

