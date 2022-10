राफेल नडाल पिता बने, पत्नी मारिया ने बेटे को दिया जन्म

Highlights पुरुष वर्ग में रिकॉर्ड 22 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले नडाल और पेरेलो ने 2019 में शादी की थी। जून में नडाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुष्टि की थी कि उनकी पत्नी गर्भवती हैं। फुटबॉल क्लब रियल मैड्रिड ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर इस खबर को साझा किया और युगल को बधाई दी।

Rafael Nadal 2022: टेनिस स्टार राफेल नडाल पिता बन गए हैं। नडाल की पत्नी मारिया फ्रांसिस्का पेरेलो ने मालोर्का में स्थित क्लिनिक में बेटे को जन्म दिया। यह दोनों का पहला बच्चा है। पुरुष वर्ग में रिकॉर्ड 22 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले नडाल और पेरेलो ने 2019 में शादी की थी।

Congratulations to our dear honorary member @RafaelNadal and to María Perelló for the birth of their first child. We join you in sharing the happiness of this moment. All the best!