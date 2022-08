Badminton World Championships: चोट की वजह से बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से चूक सकती हैं पीवी सिंधु

Highlights सिंधु का टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप से प्रवेश वापस ले लिया गया है विश्व चैंपियनशिप 21 अगस्त से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी भारतीय बैटमिंटन स्टार सिंधु अपनी टखने की चोट से जूझ रही हैं

नई दिल्ली: भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु चोट के कारण आगामी बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप से चूक सकती हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ (बीएआई) के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है।

सूत्रों ने कहा कि सिंधु टखने की चोट के कारण बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के इस साल के संस्करण में नहीं खेल पाएंगी। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता ने हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों में महिला एकल में स्वर्ण जीता और बाद में खुलासा किया कि उन्होंने चोट के कारण फाइनल खेला था।

सिंधु का टोक्यो में विश्व चैंपियनशिप से प्रवेश वापस ले लिया गया है। विश्व चैंपियनशिप 21 अगस्त से शुरू होने वाली है और 28 अगस्त तक चलेगी। सिंधु का विश्व चैंपियनशिप में एक शानदार रिकॉर्ड है, उन्होंने 2019 में स्वर्ण पदक जीता था और दो रजत पदक और दो कांस्य भी अपने नाम किए थे।

Indian badminton player PV Sindhu is likely to miss World Championships due to ankle injury: Sources



