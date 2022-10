प्रो कबड्डी लीग 2022ः बेंगलुरु बुल्स ने दबंग दिल्ली पर 47-43 से जीत दर्ज की, गुजरात जायंट्स ने तेलुगु टाइटन्स को 30-19 से शिकस्त दी, यहां देखें प्वाइंट टेबल

Highlights दबंग दिल्ली पर 47-43 से जीत दर्ज की। तेलुगु टाइटन्स को 30-19 से शिकस्त दी। पहले हाफ में बेंगलुरु की टीम 27-18 से बढ़त बनाये थी।

Pro Kabaddi League 2022: भरत के शानदार प्रदर्शन के बूते बेंगलुरु बुल्स ने प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) के रोमांचक मुकाबले में दबंग दिल्ली पर 47-43 से जीत दर्ज की। एक अन्य मैच में गुजरात जायंट्स ने तेलुगु टाइटन्स को 30-19 से शिकस्त दी। भरत ने 20 अंक जुटाकर बेंगलुरु बुल्स के लिये चमकदार प्रदर्शन किया।

