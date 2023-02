आकाशदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने पेरिस 2024 ओलंपिक के लिए रेस वॉक में किया क्वालीफाई

Highlights दोनों ने रांची में चल रहे इंडिया ओपन नेशनल रेसवॉकिंग प्रतियोगिता में 20 किमी रेसवॉकिंग में क्वालीफाइंग मार्क को पार किया प्रियंका ने बुडापेस्ट वर्ल्ड और पेरिस ओलंपिक के लिए निर्धारित 1:29:20 के क्वालीफाइंग मानक को पार करने के लिए 1:28:50 सेकेंड का समय लिया

रांची: भारत के आकाशदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी ने मंगलवार को पेरिस ओलंपिक 2024 और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। रेसवॉकर्स प्रियंका गोस्वामी और आकाशदीप सिंह ने रांची में चल रहे इंडिया ओपन नेशनल रेसवॉकिंग प्रतियोगिता में 20 किमी रेसवॉकिंग में क्वालीफाइंग मार्क को पार कर लिया है।

2021 में टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रियंका ने बुडापेस्ट वर्ल्ड और पेरिस ओलंपिक के लिए निर्धारित 1:29:20 के क्वालीफाइंग मानक को पार करने के लिए 1:28:50 सेकेंड का समय लिया। क्वालीफाई करने के दौरान उत्तर प्रदेश की प्रियंका अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के करीब पहुंच गईं, लेकिन अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ समय 1:28.45 से 0.05 सेकेंड पीछे रह गईं।

इस बीच, भावना जाट 1:29.44 सेकेंड के समय के साथ 0.24 सेकेंड से चूक गईं और नेशनल चैंपियनशिप में प्रियंका के बाद दूसरे स्थान पर रहीं। हालांकि, आकाशदीप को दोनों स्पर्धाओं के लिए क्वालिफाई करने के लिए रांची में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के प्रयास की जरूरत थी। उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट से भी कम समय में 20 किमी की रेसवॉक पूरी करने वाले पहले भारतीय बनने के लिए 1: 19.55 का समय देखा।

In Women's 20 Km Race Walk at the 10th Indian Open Race Walking competition being held at Ranchi, Jharkhand, @priyanka___goswami wins gold and qualifies for the Paris Olympics. pic.twitter.com/ojNPjDzXQs