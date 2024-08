Paris Olympics 2024: विनेश फोगाट सेमीफाइनल में पहुंचीं, दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी को दी मात

Paris Olympics 2024: कुश्ती में भारत की दिग्गज पहलवान विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) 50 किग्रा कुश्ती महिला वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गईं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की ओसाना लिवाच को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। अब वह अपना पदक पक्का करने से सिर्फ एक जीत दूर हैं। इससे पहले उन्होंने आज ही अंतिम 16 मैच में जापान की युई सुसाकी को 3-2 हरा कर बड़ा उलटफेर किया था। चार बार की विश्व चैंपियन सुसाकी ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। विनेश के खिलाफ मुकाबले में आखिरी कुछ सेकंड से पहले उनके पास 2-0 की बढ़त थी।

जापान और दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी युई सुसाकी को अंतिम 16 मैच में भारत की बेटी विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) ने हरा दिया और इसी के साथ वो क्वार्टर फाइनल में गईं। हालांकि, उन्हें यह जीत 50 किलोग्राम महिला वर्ग कुश्ती के 16वें मैच में प्राप्त हुई। अंतिम राउंड में विनेश ने मैच में पहलवान युई सुसाकी को 3-2 से रोमांचक अंदाज में मात दी।

विनेश की ये जीत इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि उन्होंने जापान की ओलंपिक चैंपियन और नंबर 1 खिलाड़ी को हराया है। इतना ही नहीं युई सुसाकी आज तक अपने करियर में केवल 3 मैच ही हारी हैं, विनेश ने उन्हें चौथी मात दी। सुसाकी ने अटैकिंग खेल दिखाते हुए पहले ही बढ़त बना ली थी।

Charkhi Dadri: Vinesh Phogat's family and friends gather to watch the match together#ParisOlympics2024#Paris2024pic.twitter.com/cbheWxJlpA