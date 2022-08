CWG 2022: सिंगापुर को हराकर मिश्रित बैडमिंटन टीम फाइनल में, स्वर्ण पदक के लिए मलेशिया से मुकाबला आज

Highlights मिश्रित बैडमिंटन टीम आज फाइनल मैच खेलेगी स्वर्ण पदक के लिए भारत का मुकाबला मलेशिया से होगा पुरुष टेबल टेनिस टीम का भी आज फाइनल मुकाबला

बर्मिंघम: बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय बैडमिंटन टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है। पीवी सिंधु और युवा लक्ष्य सेन की अगुवाई में भारतीय टीम ने मिश्रित युगल मुकाबले के फाइनल में जगह बना ली है। इसी के साथ भारतीय टीम का रजत पदक भी पक्का हो गया है। सेमीफाइनल में भारतीय टीम ने सिंगापुर को 3-0 से हराया। फाइनल में भारत का मुकाबला मलेशिया की टीम से होगा। स्वर्ण पदक पर नजरें टिकाए भारत को फाइनल में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मलेशिया की टीम बेहद मजबूत है और अब तक शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन ने मौजूदा विश्व चैंपियन लोह कीन यू को हरा दिया। वहीं 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने महिला एकल मुकाबले में जिया मिन येओ के खिलाफ जीत दर्ज की। इन दोनो के अलावा सात्विकसाईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने पुरुष युगल मुकाबले में योंग काई टेरी और एंडु जून कियान की जोड़ी को हराया।

