Lionel Messi's black cloak: फीफा विश्व कप जीत के बाद लियोनेल मेसी को ओढ़ाए गए काले लबादे का इतिहास, जानें क्या है, देखें वीडियो

Highlights क़तर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने अर्जेंटीना के फ़ुटबॉल स्टार के कंधों पर एक काला लबादा ओढ़ा दिया, जिसे "बिष्ट" कहा जाता है। यात्रा कोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वे विभिन्न मौसमों के दौरान यात्रा करते थे। यह शब्द स्वयं फ़ारसी से निकला है और इसका शाब्दिक अनुवाद "किसी की पीठ पर" है।

काला लबादा ओढ़े मेसी की तस्वीरें, जिसे कुछ लोगों के अनुसार शायद उनकी राष्ट्रीय जर्सी को छिपाने के लिए पहनाया गया था, ने दुनिया भर में भ्रम पैदा कर दिया। कई प्रशंसकों ने सवाल किया कि अर्जेंटीना के फ़ुटबॉल स्टार को अरेबियन लबादे में क्यों लपेटा गया था, कुछ ने कहा कि इसने "एक यादगार क्षण को बर्बाद कर दिया।"

बिष्ट क्या है ? और इसका क्या महत्व है ? युगों से एक लबादा मध्य पूर्वी सांस्कृतिक परंपराओं के एक विद्वान के रूप में, मुझे पता है कि बिष्ट की उत्पत्ति पांचवीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। खानाबदोश चरवाहों और बेडौंस की त्वचा की रक्षा के लिए इसे शुरू में एक यात्रा कोट के रूप में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि वे विभिन्न मौसमों के दौरान यात्रा करते थे।

Lionel Messi honoured with a black cloak called Bisht. In Arab tradition it is worn on special or prestigious occasions.



Qatar simply acknowledged Messi’s win in their own tradition. #FIFAWorldCup#Argentina



pic.twitter.com/H5kZwfWLOP — Uzair Rizvi (@RizviUzair) December 18, 2022

यह शब्द स्वयं फ़ारसी से निकला है और इसका शाब्दिक अनुवाद "किसी की पीठ पर" है। अरबी में इसे "अबा" भी कहा जाता है, बिष्ट पारंपरिक रूप से ऊंट के बालों और बकरी के फर से बना एक लंबा, हाथ से बुना हुआ लबादा होता है। इसके तंतुओं को विशेष रूप से कठोर रेगिस्तानी जलवायु के लिए तैयार किया जाता था - ठंडा और गर्म दोनों।

कपड़े की एक साथ कताई और बुनाई की प्रक्रिया - आमतौर पर काला, भूरा, बेज या ग्रे - इसे हवा गुजरने देने के योग्य बनाती है। समय के साथ, दर्जी ने कपड़े में विशेष चीजें जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे कि हाथ से काता हुआ सोना या चांदी। ट्रिम, जिसे "जरी" कहा जाता है, को रेशम के साथ कीमती धातुओं की तारों से जोड़कर बनाया जाता है, जो इसे स्थायी चमक देने के काम आता है।

The powerful meaning behind Lionel Messi’s black cloak worn during World Cup lift https://t.co/8B20OzOPeN — 4G INFO MEDIA (@4ginfomedia) December 19, 2022

गणमान्य लोगों द्वारा या विशेष अवसरों पर पहने जाने वाले लबादे यात्रा के लबादों से अलग होते हैं और जरी ही उनके बीच अंतर की पहचान है। छठी शताब्दी में पैगंबर मुहम्मद के समय तक, फ़ारसी और बाद में अरब साम्राज्यों की विजय में युद्ध के बाद अच्छा प्रदर्शन करने वाले सैनिकों और जनरलों को बिष्ट से ढक दिया जाता था।

कपड़ा जितना अधिक पारदर्शी होगा और जरी जितनी चमकीली होगी, सम्मान उतना ही अधिक होगा। संयुक्त अरब अमीरात और कतर जैसे देशों में, जो 1900 के दशक की शुरुआत में बने थे, शाही परिवार के लोग और राजनेता, जिन्हें अल मलाकी कहा जाता है, अक्सर अधिक अलंकृत बिष्ट पहनते थे।

The powerful meaning behind Lionel Messi's black cloak worn during World Cup lifthttps://t.co/Zsp9z9uVnp — VCP Soccer (@VCPSoccer) December 19, 2022

संस्कृति और शैली का अर्थ आज, बिष्ट के कई प्रकार और स्तर हैं, जिनकी कीमत कुछ सौ से लेकर कुछ सौ हज़ार अमेरिकी डॉलर तक है। जबकि सिलाई मशीन के आविष्कार ने इन लबादों के बड़े पैमाने पर उत्पादन की सुविधा प्रदान की, रॉयल्टी, गणमान्य व्यक्ति और शेख केवल हस्तनिर्मित, बुने हुए और चुनींदा बिष्ट पहनते हैं।

Argentina finally ended a 36-year wait to win the #FIFAWorldCup but a black cloak, a bisht, had tongues wagging as smiling captain Lionel Messi raised the 18 carat gold trophy | @tash23vardhttps://t.co/zJrvm9BDzY — News24 Sport (@Sport24news) December 19, 2022

दुनिया भर में फैशन और बाहरी कपड़ों की तरह, मध्य पूर्वी कपड़े जैसे बिष्ट या फारस की खाड़ी में कई अरबों द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक सफेद वस्त्र, जिन्हें "दिश दाशा" कहा जाता है, एक स्टेटस सिंबल हैं। कतरियों के लिए, फीफा विश्व कप के स्टार मेसी को उनके सबसे सम्मानित कपड़ों से ढकना, अपनी संस्कृति - और विश्व कप खेलों के भू-राजनीतिक महत्व - को दुनिया के साथ साझा करने का एक अवसर था।

