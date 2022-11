भारतीय हॉकी टीम ने किया उलटफेर, दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया, पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से पीछे

Highlights भारत ने तीसरे हॉकी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराया। दुनिया की पांचवें नंबर की टीम भारत को पहले दो टेस्ट में शुरुआती बढ़त बनाने के बावजूद पराजय झेलनी पड़ी थी। सीरीज भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 जनवरी से शुरू हो रहे विश्व कप की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण है।

भुवनेश्वरः भारतीय हॉकी टीम ने बुधवार को उलटफेर कर दिया। भारत ने तीसरे हॉकी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 4-3 से हराकर उलटफेर करते हुए पांच मैचों की सीरीज जीवंत रखी है। लगातार दो पराजय झेलने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने तीसरे टेस्ट से पहले दुनिया की नंबर एक टीम ऑस्ट्रेलिया को हराया।

टीम के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह (12वें मिनट), अभिषेक (47वें मिनट), शमशेर सिंह (57वें मिनट) और आकाशदीप सिंह (60वें मिनट) ने गोल किए। ऑस्ट्रेलिया के लिए जैक वेल्च (25वें), कप्तान एरान जालेवस्की (32वें) और नाथन इफ्राम्स (59वें) ने गोल दागे। इस जीत के बाद भारत सीरीज में 1-2 से पिछड़ रहा है। मेहमान टीम को पहले दो टेस्ट मैच में 4-5 और 4-7 से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज का चौथा मैच शनिवार और आखिरी मैच रविवार को खेला जाएगा।

India stun Australia 4-3 in third hockey Test to keep five-match series alive