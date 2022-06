Asia Cup Hockey: जापान को 1-0 से हराकर पुरुष हॉकी टीम ने एशिया कप में कांस्य पदक जीता

Highlights भारतीय टीम तीसरे और चौथे स्थान के मैच में जापान का सामना की। कोरिया अब फाइनल में बुधवार को मलेशिया से भिड़ेगा।

Asia Cup Hockey: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंडोनेशिया के जकार्ता में एशिया कप में कांस्य पदक जीत लिया है। टीम ने जापान को 1-0 से हराया। युवा टीम दक्षिण कोरिया के खिलाफ 4-4 से ड्रॉ होने के कारण खिताबी दौड़ से बाहर हो गई थी।

सातवें मिनट में राजकुमार पाल के माध्यम से एक फील्ड गोल किया। बड़े करीने से जापानी गोलकीपर ताकाशी योशिकावा को पीछे छोड़ दिया। एक गोल से पीछे चल रहे जापान ने आक्रमण जारी रखा। जापान ने 48वें मिनट में लगातार तीन पेनल्टी कार्नर हासिल किए लेकिन भारतीय बैकलाइन को नहीं तोड़ सका।

जापान ने 51वें मिनट में एक और पेनल्टी कार्नर हासिल किया लेकिन भारतीय डिफेंस ने एक बार फिर मौका गंवा दिया। बीरेंद्र-लाकड़ा की टीम अपने विरोधियों को नकारने के लिए चट्टान की तरह खड़ा रहा। अंतिम पांच मिनट में जापान ने बराबरी की तलाश में कड़ी मेहनत की और कई अटैक किए।

🇮🇳India take BRONZE🥉



India defeat Japan 1-0 in the 2022 Men's Hockey Asia Cup to claim the 3rd spot overall.



A fantastic achievement for a very young side with just a handful of senior players👏#AsiaCup2022 | #Hockey 🏑 pic.twitter.com/XnfvG3MUYh